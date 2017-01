Dakar 2007 van start

In totaal zullen 31 Nederlanders vandaag aan de start verschijnen. De Nederlandse rijders zijn verdeeld over 16 trucks, 5 auto's, 2 quads en 8 motor-rijders. Zonder twijfel zullen de meeste ogen gericht zijn op Gerard de Rooy. Vorig jaar wist hij zijn Iveco naar de overwinning in het vrachtwagen-klassement te sturen en ook dit jaar geldt hij weer als titelkandidaat.

Een van andere rijders is Maik Willems en navigator Rob van Pelt die rijden in Toyota. Willems was maar net op tijd in Asuncíon voor de keuring. Zijn vlucht van Amsterdam naar Londen was vertraagd door de mist, waardoor hij ook zijn aansluiting naar de Paraguayaanse hoofdstad dreigde mis te lopen. Met een andere vlucht kon hij toch nog naar Zuid-Amerika, waardoor hij alsnog kon aansluiten bij de rest van het Bastion Hotels Dakar Team.

In zijn vierde Dakar, waarin hij opnieuw wordt genavigeerd door Rob van Pelt en kan rekenen op de snelle assistentie van Kornelis Offringa en Thomas de Bois in de Unimog, heeft Willems zich voorgenomen om in de eerste plaats te genieten. “Het klassement maakt me niet zoveel uit, maar de klassering van de dag wel. Die bepaalt waar je de volgende dag start. Het veld bij de auto’s is iets kleiner dan vorige jaren, maar kwalitatief minstens zo sterk. Een beetje vooraan - niet te ver achter de top 20 bedoel ik dan - kunnen rijden, maakt het aanzienlijk prettiger. Je rijdt minder in de rotzooi, waardoor je wat makkelijker uit de problemen blijft. Want buffelen is niet erg, maar problemen wel.”