Team De Rooy opent Dakar 2017 met drie trucks in top 10

Met drie trucks in de top 10 is Petronas Team De Rooy Iveco sterk begonnen aan de Dakar 2017. Met een tweede plaats in de eerste etappe liet Ton van Genugten slechts 13 seconden liggen. Gerard de Rooy deed het op de vijfde plaats beter dan hij zelf had verwacht.

Federico Villagra eindigde als negende. Alleen Wuf van Ginkel had pech. Hij kwam vast te zitten in een diep spoor en dat kostte hem een kwartier. In de proef van 39 kilometer betekende dat vooral plaatsverlies.



De proef op zo’n 40 kilometer van Asuncíon was onverwachts lastig. Niet vanwege de lengte, maar vanwege de omstandigheden. Het parkoers was smal, met veel bulten en gaten en haakse bochten waar vooral de trucks problemen mee hadden.

Gerard de Rooy was de eerste die eraan mocht beginnen en dus ook de eerste die aan de finish kwam. Daar was nogal wat consternatie, omdat de remmen van de Iveco Powerstar gloeiend heet waren geworden. De vlammen sloegen ervan af, zodat De Rooy met de brandblussers in de weer moest. Twee lekke achterbanden waren een gevolg van die hitte. “Ze zijn niet kapot, maar de sensor was gesmolten. Als je dan uit voorzorg de banden iets wilt aflaten, lopen ze meteen helemaal leeg”, legde De Rooy uit. “Het zag er allemaal erger uit dan het was en het gebeurde pas bij de finish. In de proef hebben we er geen last van ondervonden.”

Met de vijfde tijd verloor De Rooy slechts 47 seconden op etappewinnaar Martin Kolomy en dat was een beter resultaat dan de titelverdediger had verwacht. “Het was ook best een leuke proef. Niet mijn terrein, die snelle paden, maar juist daarom ben ik meer dan tevreden met het resultaat. Er zaten flinke kuilen in, maar met de truck kom je daar makkelijker doorheen dan met een auto. De vering heeft zich bewezen vandaag.”

Van Genugten tweede

Ton van Genugten deed het eveneens boven verwachting goed, met de tweede tijd. “Ik weet nog niet of ik daar morgen ook nog blij mee ben”, zei Van Genugten. “Zo ver voorin rijden is wel spannend. Dat zal wel wennen worden. Ik heb nog geen idee wat er morgen op het programma staat. Ik zie het wel.”

Van Genugten keek de eerste 5 kilometer de kat uit de boom. Hij zag dat een paar trucks voor hem - en dat waren er maar zeven - in de scherpe bochten rechtdoor waren gegaan. “Dus die hadden tijd verloren”, wist hij. Dat was het signaal om de snelheid van de Iveco Trakker wat op te bouwen. “Het was een intensief half uur. Het was best glad, met veel bochten en listige knippen waarop een fout zo gemaakt kon zijn. Maar dat is niet gebeurd. Ik ben blij dat het erop zit en dat we eindelijk onderweg zijn.”

Villagra tevreden

Met de negende tijd was Federico Villagra tevreden. Er had misschien iets meer ingezeten, maar de Argentijn wilde geen risico’s nemen. “Het was de eerste keer met de nieuwe crew (met Adrian Yacopini en Ricardo Torlaschi) en voor iedereen even wennen dus. Maar het liep uitstekend in de cabine en de Powerstar deed het fantastisch.”

Ook Villagra vond de eerste etappe best lastig. “Het was hard werken. We moesten serieus aan de bak, vooral in de haakse 90-graden-bochten waar de remmen het hard te verduren kregen. De achterkant is een paar keer even uitgebroken, maar niet veel.”

De Argentijn kijkt uit naar de dag van morgen, op voor hem vaderlandse bodem. De etappe van Resistencia naar San Miguel de Tucuman is zijn terrein. “Een snelle proef met wat WRC-achtige stukken die mij wel goed ligt, denk ik. Ik heb er veel vertrouwen in.”

Van Ginkel teleurgesteld

Aanzienlijk minder blij was Wuf van Ginkel. Hij verloor tijd en vooral veel plaatsen doordat hij vast kwam te zitten in een van de diepe sleuven in het parkoers. “Ik reed half naast het spoor, maar gleed erin en zat hartstikke vast. Jan van de Laar heeft geprobeerd me eruit te trekken, maar het koord brak. Dus toen moest ik wachten op de 6x6.”

Dat kostte een kwartiertje, waardoor Van Ginkel aan het eind van de 39 kilometer op de 42ste plaats kwam te staan. “Doodzonde”, vond hij. “Het ging namelijk heel goed. Ik had al twee, drie trucks ingehaald en liep in op Pascal de Baar, dus er zat een uitstekende tijd in. Ik ben er goed ziek van, want die plaatsen inhalen zal niet gemakkelijk zijn. Maar goed, het is niet anders en we zullen morgen stevig aan de bak moeten en het halve veld voorbij zien te gaan zonder nog meer fouten te maken.”