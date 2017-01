Regen tijdens Dakar Rally doet Ton van Genugten de das om

De regen had het parkoers veranderd in een spiegelgladde modderbaan. “Wij waren de zesde of zevende truck en ik dacht dat het verstandig was om een nieuw spoor te kiezen, omdat het bestaande spoor al flink was uitgesleten”, vertelt Van Genugten vanuit het bivak in Oruro, dat ook helemaal onder water staat. “Maar de modder was daar zo zacht, die zoog de truck helemaal vast. Ik kon geen meter voor- of achteruit. We hebben gewacht op Wuf van Ginkel, maar toen die probeerde ons los te trekken, reed ook hij vast in de modder.”

Beide Team De Rooy-Iveco’s moesten dus wachten op hulp van een 6x6-truck. Maar ook die kreeg hen niet los. “We hebben alles geprobeerd: langs voor, langs achter. Uiteindelijk is er een groep Bolivianen aan de slag gegaan met schoppen om de trucks uit te graven. Pas na drie uur waren we los en konden we verder. Wat een ellende.”



Eenmaal weer op gang ging het vrij vlot, maar die drie uur waren op de tot 219 kilometer ingekorte proef natuurlijk niet meer in te halen. Zowel Van Genugten als Van Ginkel kreeg ook nog eens twee uur straftijd, omdat ze te lang over de etappe hadden gedaan. “Het klassement is nu wel naar z’n grootje”, stelde Van Genugten teleurgesteld vast. “Daarover hoef ik me geen illusies meer te maken. Het enige gelukje dat we hebben, is dat ik tiende stond bij het begin van de etappe. Ik mag dus nog een keer de joker inzetten en achter de top 10 starten in de volgende etappe.” Op die manier kan Van Genugten in elk geval kopman Gerard de Rooy nog ondersteunen, die aan de leiding staat in het klassement. “Dat is nu onze belangrijkste opdracht en daar gaat nu volledig de focus op.”



Door de vertraging en de lange verbindingsrit vanaf de finish kwam Van Genugten pas diep in de nacht aan in het bivak in Oruro, waar hij een totale chaos aantrof. “Het lijkt wel de Zwarte Cross hier. Alles staat onder water. Het is één grote blubberbende.”



De zesde etappe is wegens de slechte omstandigheden afgelast. De assistentietrucks zijn al onderweg naar La Paz, waar morgen de rustdag is. De wedstrijdtrucks rijden daar vanmiddag heen.