De Rooy aan kop tweede week Dakar in

De eerste week van de Dakar 2017 was een bewogen week voor Team De Rooy. Een half uur tijdverlies voor Gerard de Rooy in de derde etappe was een domper, maar De Rooy knokte zich meteen terug met twee overtuigende etappezeges. Federico Villagra, evenals De Rooy in een Iveco Powerstar, was een paar dagen de best geklasseerde rijder van het team, maar viel terug naar plaats 6 in de lastige vijfde etappe.

Iets verder naar achter kwamen Ton van Genugten en Wuf van Ginkel in de problemen. Van Genugten startte als zevende in de vijfde etappe, maar kwam vast te zitten in de modder, waar even later ook Van Ginkel, die kwam helpen, tot de assen in vast zat. Het klassement telt voor hen niet langer, maar in een ondersteunende rol voor De Rooy en Villagra kunnen zij van doorslaggevend belang zijn voor Petronas Team De Rooy Iveco.

Gerard de Rooy – 1

'Ik denk niet dat het te vroeg is om nu al aan de leiding te staan. Het maakt mij eigenlijk niet veel uit, want het kan zo weer omdraaien. Dat zou ook helemaal niet erg zijn, als ik maar niet te veel tijd verlies. Het klassement leek wel een tombola. Ik was de afgelopen dagen niet eens de snelste, maar wel de slimste. De kop erbij houden en geen fouten maken, daar gaat het om. De komende week wordt het navigeren alleen maar nog moeilijker en het terrein nog lastiger. Het is wel een geluk dat ik weet wat het is om aan de leiding te staan en wat ik moet doen. De strijd met Kamaz is fair. Op sportief vlak gaan we goed met elkaar om. Ze laten mij er langs en ik laat hen er langs. Die competitie is mooi, maar het zal de komende week wel wat verharden, schat ik in. Het is dan belangrijk dat Federico en Ton bij me in de buurt blijven.'

Federico Villagra – 6

'Ik ben heel tevreden met hoe het tot nu toe gaat. De Powerstar is echt super. We hebben een paar steken laten vallen in de vijfde etappe. Dat is jammer, want dat heeft ons een voorlopige top 3 gekost. Maar de verschillen zijn nog niet heel groot, dus er is nog geen man overboord. De zesde plaats is geen verkeerde uitgangspositie om de tweede week in te gaan. Het wordt wel belangrijk om goed vooraan mee te blijven doen. Voor onszelf, maar ook om Gerard te ondersteunen. Er kan nog van alles gebeuren.'

Ton van Genugten – 23

'Tot aan de vijfde etappe ging het nog niet zo verkeerd. Een paar kleine foutjes die straftijd opleverden, maar dat was niet onoverkomelijk. Drie uur vast zitten in de modder wel. Aan de auto ligt het niet. De Iveco doet het super. In de cabine draait het ook prima. Ik heb elk jaar grote stappen gemaakt, en daardoor was de gedachte aan het podium niet onlogisch. Maar misschien is het een jaartje te vroeg en mis ik nog net dat beetje extra ervaring om het laatste stapje te zetten naar de echte top. Het klassement voor onszelf moeten we uit het hoofd zetten, maar we kunnen nog wel een belangrijke rol spelen als het gaat om het klassement van onze kopmannen. Het doel is nu Gerard de Rooy en Federico Villagra helpen. We gaan gewoon weer doen wat we vorig jaar deden: die Kamazzen een beetje dwars zitten en Gerard naar de overwinning helpen.'

Wuf van Ginkel – 25

'Het was een bewogen eerste week. Twee keer vast in de modder, dat was niet best. Op dag 5 zijn we veel te veel tijd verloren. Het is te hopen dat we de eerstkomende paar dagen snel weer naar voren kunnen komen, om dichterbij Gerard en Federico te komen. De strategie is duidelijk, met Gerard aan de leiding. Om in het teamspel mee te kunnen doen, moeten we eerst zorgen dat we er tussen zien te komen. Dat is de eerste prioriteit, maar als we daarmee zelf ook weer een beetje leuk kunnen scoren, is het meegenomen. Voor de marathonetappe nemen we wat extra spullen mee, waarvan we hopelijk niet te veel nodig hebben. Dat het maar blijft regenen is lastig. Je ziet niet hoe diep plassen zijn en al dat water hier maakt de ondergrond glad. Het voelt alsof je op ijs rijdt. We zullen dus ook een veiligheidsmarge moeten inbouwen, want nog een keer problemen kunnen we niet gebruiken.'