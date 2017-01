'2e hands' Aston Martin Max Verstappen verkocht

Supersnel verkocht

De verkoopafdeling bij autobedrijf CITO MOTORS! wist eigenlijk ook niet goed wat ze vandaag overkwam maar de auto van de populaire en snelle F1 coureur werd zo supersnel verkocht dat het bijna niet te bevatten is.

'Ingereden door Max'

De in Meteorite Silver gespoten bolide met onder de motorkap een 572 PK sterke V12 wisselde voor het 239.500 euro van eigenaar. Althans dat was de vraagprijs maar het autobedrijf wil niet zeggen of dit ook de werkelijke verkoopprijs was: 'Dat is beroepsgeheim'. De nieuwe eigenaar heeft naast een prachtige auto er ook een 'mooi verhaal' bij gekregen. Want wees eerlijk, wie kan er zeggen dat zijn sportbolide is 'ingereden' door niemand minder dan Max Verstappen!