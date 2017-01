VW introduceert haar nieuwe bestelbus de microbus de I.D. BUZZ

Met de I.D. BUZZ heeft Volkswagen vandaag op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit een microbus voor een nieuwe generatie gepresenteerd. Het elektrische MPV-studiemodel blikt vooruit op de toekomst en is ontworpen om elektrische mobiliteit wereldwijd binnen ieders bereik te brengen. Het nieuwe motto van Volkswagen zegt genoeg: “We make the future real.”

Dr. Herbert Diess, bestuursvoorzitter van Volkswagen, legt uit: “De I.D. BUZZ staat voor het nieuwe Volkswagen: modern, positief, vol emotie en gericht op de toekomst. In 2025 willen we een miljoen elektrische auto’s per jaar verkopen, waarmee we e-mobility de nieuwe kerntaak van Volkswagen maken. De nieuwe e-Golf heeft bijvoorbeeld al een vijftig procent grotere elektrische actieradius dan zijn voorganger. Vanaf 2020 introduceren we de I.D.-familie, een nieuwe generatie volledig elektrische en volledig verbonden auto’s voor een miljoenenpubliek.”

Elektrische actieradius van 600 kilometer

De I.D. BUZZ is een vierwielaangedreven ruimtewonder met elektromotoren op de voor- en achteras, een volledig autonome rijstand (I.D. Pilot) en een nieuwe besturingsinterface. “De I.D. BUZZ is gebaseerd op de nieuwe Modular Electric Drive Kit (MEB) en biedt comfort op lange ritten en meer dan genoeg ruimte voor bagage. Zijn elektrische actieradius is 600 kilometer volgens de NEDC-meetmethode,” aldus dr. Frank Welsch, lid van de raad van bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor productontwikkeling. De I.D. BUZZ kan worden opgeladen via inductie of een laadstation. Met een laadvermogen van 150 kW duurt het ongeveer een half uur om de I.D. BUZZ tot tachtig procent op te laden. Slechts vier maanden geleden onthulde Volkswagen op de autoshow van Parijs de compacte broer van de I.D. BUZZ, de I.D., het eerste model op het MEB-platform dat in 2020 wordt gelanceerd.