De Rooy behoudt leiding in Dakar

Wuf van Ginkel stuurde zijn Iveco Trakker bovendien naar een knappe dertiende tijd (gestart als 35ste), zodat hij morgen, in het tweede deel van de marathonetappe, weer kort achter de kopmannen kan rijden.



“Het was een korte, maar pittige proef”, zei Gerard de Rooy na de finish. “Er stonden veel sporen, die de navigatie lastig maakten. We hebben misschien 50 meter verkeerd gezeten. De duintjes in het begin waren best steil. Daar kon je makkelijk in vast rijden, maar we zijn er goed doorheen gekomen. Tegen het einde was er nogal wat modder, wat het ook best link maakte.”

Met de vierde tijd was De Rooy dik tevreden, evenals met de klasseringen van de andere Iveco’s. “Het spijt me zeer voor Van Genugten, maar die moet morgen wel wachten en achter mij aansluiten, om te helpen de eerste plaats in het klassement te verdedigen.”



Van Genugten was de snelste van de vier Iveco’s en nam daarmee revanche voor het modderbad dat hem in de vijfde etappe drie uur kostte. Gestart vanaf de veertiende plaats zat Van Genugten al snel bij de trucks die voor hem waren gestart. Juist toen hij die wilde inhalen, moest hij stoppen. “We hadden een waypoint gemist”, vertelt Van Genugten. “Niet finaal gemist, maar gewoon net er voorbij gereden. Je moet er binnen een straal van 300 meter langs en we zaten net iets te ver. Dus moesten we even omdraaien. Maar een kwartier later hadden we hen alweer ingehaald.”

De duintjes en de snelle zandpaden lagen Van Genugten goed en hij kon de truck flink de sporen geven. “Op de rustdag hebben we als team al afgesproken in dienst van Gerard en Federico te rijden, dus ik wacht op Gerard en sluit achter hem aan. Voor eigen kansen rijden is deze Dakar een gepasseerd station, maar het is wel fijn om zo'n tweede plaats te pakken. Dat is toch een bevestiging dat we het wel kunnen.”



De verschillen aan de meet waren verrassend groot voor een proefje van 141 kilometer. Daardoor veranderde er ook in het klassement het een en ander. Niet voor De Rooy; die bleef aan de leiding. De tweede plaats ging echter over in handen van Dmitri Sotnikov, die de etappe won. De Rus staat op 2 minuten en 11 seconden van de titelverdediger. Eduard Nikolaev bezet de derde plaats op 5.57. Federico Villagra won een plaats en staat nu vijfde op 33.42 van De Rooy.