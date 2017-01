RDW gaat Jeep Grand Cherokee onderzoeken op sjoemelsoftware

Het Openbaar Ministerie is ook bij het onderzoek betrokken om te zien of er grond is voor een strafrechtelijk onderzoek.

Het onderzoek van de RDW komt enkele dagen nadat de toezichthouder in Amerika bekendmaakte dat er een onderzoek komt naar sjoemelsoftware bij Fiat Chrysler. De fabrikant ontkent volgens Nieuwsuur alle aantijgingen.