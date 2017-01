Er worden fors minder auto's gestolen

In 2016 was het jaar dat er aantal autodiefstallen met 9% daalde van 10.091 auto’s naar 9.179 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Een bijzondere mijlpaal”, aldus AVc-directeur Titus Visser van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, “voor het eerst komen we hiermee onder de 10.000 gestolen personenvoertuigen. Opvallend is ook dat het aantal teruggevonden personenauto’s voor het eerst sinds jaren een lichte stijging van 2,1% laat zien”. Daling Het totaal aantal gestolen voertuigen daalde in 2016 met 10,6% van 29.218 naar 26.118. Naast het aantal personenauto’s daalde ook het aantal gestolen zware bedrijfswagens met 41 stuks (een afname van 37%) en aanhangwagens/caravans/opleggers met 151 stuks (een afname van 17%). Ook het aantal gestolen brom- en snorfietsen daalde fors met 12,5% van 14.504 naar 12.698 stuks. De stijgende lijn in eerdere jaren van motorfietsen is in 2016 omgebogen naar een daling van ruim 14%. Enige stijger is de categorie lichte bedrijfswagens met ruim 4% van 1.767 naar 1.843 stuks.

Omkatten lastiger

Verbeterde alarmsystemen in combinatie met de toenemende traceerbaarheid, is één van de verklaringen voor deze afname. Deze maken het criminelen steeds lastiger jonge voertuigen te stelen en om te katten. Ook de aanpak van de handel in gestolen onderdelen door onder meer politie en verzekeraars verstoord de criminele activiteiten.