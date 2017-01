Mitsubishi toont nieuwe Compact SUV

De komende Autosalon van Genève is een keerpunt voor Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Op de autoshow, die in maart 2017 zijn deuren opent, vindt de wereldpremière plaats van de nieuwe ‘Compact SUV’: de eerste van de nieuwe generatie modellen van Mitsubishi Motors.

Met de ‘Compact SUV’ slaat Mitsubishi Motors een nieuwe weg in. Het model wordt gepositioneerd tussen de ASX en Outlander, waarmee MMC zich geleidelijk herpositioneert als een echte SUV-speler in Europa. Met een breed SUV-aanbod is Mitsubishi Motors interessant voor een grotere klantengroep.

De nieuwe ‘Compact SUV’ valt direct op met zijn sportieve en coupé-achtige vormgeving. Hij oogt expressiever dan een conventionele coupé door zijn uitgesproken contouren en geprononceerde taillelijn. De auto wordt ook gekenmerkt door de brede wielkasten en de opvallende V-vorm in het ontwerp van de achterzijde door de voorwaarts gerichte C-stijl.