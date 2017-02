Autobelastingen maakt autorijden in Nederland duur

Nederlandse dieselrijders hebben de hoogste kosten voor hun auto. Met gemiddelde maandlasten van bijna € 700 is het rijden van een dieselauto in Nederland bijna twee keer zo duur als in Hongarije (€ 369), maar ook flink duurder dan in het Verenigd Koninkrijk (€ 435). Vooral de autobelastingen zijn in Nederland het hoogst. Voor benzineauto’s zit Nederland in de top zes van duurste landen. Dit blijkt uit de LeasePlan Car Cost Index 2016, een recente studie naar de totale autokosten van benzine- en dieselauto’s in 24 Europese landen.

Autobelasting bepalend voor autokosten

De hoge autokosten in Nederland zijn vooral het gevolg van relatief hoge autobelastingen (inclusief BTW). Zo heft ons land van alle 24 Europese landen de hoogste belasting op diesel (31% van de totale autokosten) en ook bij benzinemodellen zijn we het één na duurste belastingland, na Noorwegen. Daar staat tegenover dat je de brandstofkosten in Nederland. lager zijn dan in de meeste andere landen. Het maandelijkse brandstoftarief voor dieselauto’s (€ 61) behoort hier bij de zes goedkoopste landen, boven Duitsland en Hongarije. Het brandstoftarief voor benzine is met € 107 per maand iets bovengemiddeld.

Opvallend is dat de Nederlandse automobilist naast de hoogste autobelastingen ook tot de top vier landen behoort met de hoogste afschrijvingskosten. Dit is vooral te verklaren door de hogere aanschafkosten voor een auto in Nederland.

Erik Henstra, Managing Director van LeasePlan Nederland: “De LeasePlan Car Cost Index laat zien dat Nederland samen met Noorwegen koploper is als het gaat om autokosten, en vooral autobelastingen. Dat kan volgens ons beter. Een automobilist wordt nu niet gestimuleerd om minder kilometers te maken, want op 87% van de kosten heeft een automobilist nu zelf geen invloed, zo blijkt uit het onderzoek. LeasePlan pleit al langer voor een andere manier van belasten, waarbij het zwaartepunt verschuift van bezit naar gebruik. Op dit moment belasten zes van de zeven autobelastingen het bezit van de auto, alleen brandstofaccijnzen belasten het gebruik. Belasten op gebruik zorgt pas voor minder kilometers, minder files en een beter milieu.”

Flinke verschillen in autokosten

De Car Cost Index laat zien dat er flinke verschillen bestaan tussen de autokosten in Europese landen. De studie onderzocht de bezit- en gebruikskosten van auto’s uit de compacte klasse en de compacte middenklasse (B- en C-segment), zoals de Renault Clio, de Opel Corsa, de Volkswagen Golf en de Ford Focus. De studie geeft inzicht in de totale kosten die bij het bezit en gebruik van een auto komen kijken. En dat zijn vaak meer kosten dan consumenten denken. Henstra: “Met de uitkomsten van dit grootschalige onderzoek willen we laten zien dat je altijd moet kijken naar de totale kosten om een auto te rijden. Inzicht hierin zorgt ervoor dat consumenten beter geïnformeerde beslissingen nemen. Onze ervaring is dat bijvoorbeeld de afschrijving en de onderhoudskosten vaak in de optelsom worden vergeten. Wij adviseren automobilisten om met dat in het achterhoofd een goede afweging te maken tussen nieuw of tweedehands kopen, zakelijk leasen, privé leasen of autodelen.”

Vooral in Oost-Europese landen, zoals Hongarije, Tsjechië en Roemenië zijn de maandelijkse kosten voor het bezit van een auto significant lager en soms wel de helft van de kosten in Noord-Europese landen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de lagere aanschafprijs in deze landen, die een positief effect heeft op de afschrijvingskosten.

Naast belasting, afschrijving en brandstofkosten, onderzocht LeasePlan de kosten voor reparatie, onderhoud en verzekering. Voor reparatie en onderhoud zijn de automobilisten het duurste uit in Zweden, met € 85 per maand. Een groot contrast met Turkije, waar het onderhoud gemiddeld € 28 per maand kost. Dit komt vooral door de arbeidskosten die in Zweden tot drie keer hoger liggen dan in Turkije. In Nederland geeft de automobilist samen met België en Ierland relatief gezien het minste uit aan reparatie en onderhoud (6% van de totale kosten).