Nieuwe Opel Insignia Sports Tourer op Autosalon Genève

Opel presenteert de volledig nieuwe Insignia Sports Tourer. De stationwagenversie van Opels vlaggenschip is aanzienlijk ruimer en lichter dan zijn voorganger, biedt geavanceerde technologie op het gebied van veiligheid, comfort en connectiviteit, terwijl het nieuwe AWD-systeem met torque vectoring de dynamische rijkwaliteiten naar een nog hoger niveau tilt. De nieuwe Opel Insignia Sports Tourer staat als wereldprimeur op de Autosalon van Genève (9-19 maart 2017). De orderboeken openen in de tweede helft van februari.

Atletische houding, ruimer interieur

De nieuwe Opel Insignia Sports Tourer volgt het verleidelijke, dynamische en elegante lijnenspel van de nieuwe Insignia Grand Sport die in december 2016 onthuld werd. De designers van Opel hebben zich laten inspireren door de Opel Monza Concept uit 2013. Dat komt vooral tot uiting in de achterzijde, die met zijn vleugelvormige LED-achterlichten en heldere lijnen krachtig op het netvlies ligt.



De tweede generatie Sport Tourer is met een lengte van 4.986 mm en hoogte van 1.483 mm iets langer (+73 mm) en lager (-31 mm) dan zijn voorganger. De spoorbreedte groeide 11 mm, terwijl de wielbasis met 92 mm is toegenomen tot 2.829 mm. Samen met de kortere overhangen resulteert dat in een atletische houding en een ruimer interieur.

Praktische bruikbaarheid

Ten opzichte van het huidige model biedt de nieuwe Insignia Sports Tourer aanzienlijk meer bagageruimte. Achterin is de ruimte tussen de wielkasten groter, terwijl de lengte van de laadvloer met 97 mm toenam tot 2.005 mm met volledig neergeklapte achterbank (40/20/40). Daarmee biedt de Insignia Sports Tourer een laadvolume van maximaal 1.640 liter, ofwel ruim 100 liter meer dan voorheen.



Tevens is de stationwagen nog prettiger in gebruik door de achterklep die automatisch opent of sluit met behulp van een simpele voetbeweging onder de achterbumper. Dit slimme systeem detecteert bovendien eventuele obstakels en stopt het mechanisme bij het openen of sluiten indien nodig. Ook is de achterklep te bedienen met de sleutel. En voor extra gemak kan met een simpele druk op de knop een volledig vlakke laadvloer gecreëerd worden.

Comfort en connectiviteit

De nieuwe Opel Insignia Sports Tourer kan niet alleen meer bagage meenemen, ook de ruimte voor passagiers is behoorlijk toegenomen. Zo biedt hij 31 mm meer hoofdruimte en 25 mm extra ruimte op schouderhoogte. Een groot panoramadak dat doorloopt tot achter de achterpassagiers is optioneel, evenals een verwarmbare achterbank.



De voorste passagiers zitten optioneel in AGR-gecertificeerde premium stoelen, al dan niet in combinatie met elektrische verstelling, massagefunctie, verwarming en ventilatie. De bestuurder profiteert van een verbeterde zitpositie en een intuïtieve bediening van alle functies. De frameloze touchscreen van het IntelliLink-infotainmentsysteem onderstreept het technisch en kwalitatief hoogwaardige karakter van de nieuwe Insignia.



Zoals elke nieuwe Opel is ook de Insignia Sports Tourer toonaangevend op het gebied van connectiviteit. De nieuwste IntelliLink-systemen ondersteunen Apple CarPlay en staan garant voor een naadloze smartphone-integratie. Tevens is een draadloze telefoonlader mogelijk. De unieke, persoonlijke mobiliteitsassistent Opel OnStar is aanwezig en biedt behalve een krachtige wifi-verbinding voor maximaal zeven apparaten ook Automatic Crash Response en Stolen Vehicle Assistance. Met één druk op de knop kan men 24/7 een persoonlijke assistent aan de lijn krijgen.

Hightech assistentie

Opel levert de nieuwe Insignia Sports Tourer met de nieuwste technologie op het gebied van assistentie en veiligheid. Denk aan de nieuwste generatie adaptieve Opel IntelliLux LED Matrix-verlichting. Deze geavanceerde koplampen met 16 individuele LED-units reageren nog sneller dan voorheen en schijnen maar liefst 400 meter ver (grootlicht).

Active Lane Assist, de actieve rijbaanassistent, voert een automatische stuurcorrectie uit als de auto onbedoeld de rijstrook dreigt te verlaten, terwijl de actieve motorkapsteunen de motorkap in milliseconden verhogen als een aanrijding met een voetganger onvermijdelijk is.



Additionele rijhulpsystemen zijn:

• Head-up display: informatie over snelheid, verkeersborden, navigatie en ingestelde of begrensde snelheid wordt geprojecteerd op de voorruit direct in het zicht van de bestuurder. Op deze manier kan die zich maximaal concentreren op de weg.

• Adaptive Cruise Control: dit systeem meet de afstand tussen de auto en de voorligger en past automatisch de snelheid aan. Het systeem schakelt automatisch de noodremfunctie in als de afstand abrupt aanzienlijk afneemt.

• Active Lane Assist met Lane Departure Warning: dit systeem waarschuwt en voert subtiele stuurcorrecties uit om ongelukken te voorkomen tijdens het onbedoeld verlaten van de rijstrook.

• Rear Cross Traffic Alert: dit systeem maakt gebruik van radarsensoren in de achterbumper om objecten binnen 20 meter links en rechts naast het voertuig te detecteren. De kijkhoek bedraagt 90º. Een nuttige toepassing bij het achteruit inparkeren of wegrijden bij beperkt zicht.

Verbeterde rijeigenschappen

De stationwagenversie maakt net als de nieuwe Opel Insignia Grand Sport indruk met zijn compleet nieuwe, lichtgewicht constructie. Daarmee is de Sports Tourer tot 200 kg lichter dan zijn voorganger. Samen met het verbeterde FlexRide-onderstel resulteert dat in een dynamisch weggedrag onder alle omstandigheden. FlexRide past de instelling van de dempers, de besturing, de gasrespons, het ESP en de schakelmomenten (bij versie met automaat) aan op basis van de gekozen rijmodus Standard, Sport of Tour. Het adaptieve onderstel wordt aangestuurd door de nieuwe 'Drive Mode Control'-software die continu de input van sensoren en instellingen analyseert en de rijstijl van de bestuurder herkent.



Ook wordt de Insignia Sports Tourer leverbaar met een compleet nieuw AWD-systeem met torque vectoring voor optimale grip onder alle omstandigheden en een sportieve rijervaring in bochten. Daarbij is de intelligente vierwielaandrijving voorzien van twee elektronisch aangestuurde meerplatenkoppelingen die het achterste differentieel vervangen. Verder is de nieuwe generatie Insignia de eerste Opel die kan worden voorzien van een compleet nieuwe achttrapsautomaat, die gekoppeld wordt aan efficiënte benzine- en dieselmotoren met turbotechnologie.



De nieuwe Opel Insignia Sports Tourer beleeft zijn wereldpremière op de Autosalon van Genève (9-19 maart 2017) en komt in het tweede kwartaal van 2017 op de Nederlandse markt. De prijzen worden in de tweede helft van februari bekendgemaakt.