Ford investeert 1 miljard dollar in autonoom rijdende auto’s

Ford investeert de komende vijf jaar 1 miljard dollar in Argo AI. Ford gaat daarbij zijn eigen knowhow voor de ontwikkeling van autonoom rijdende auto’s combineren met de expertise van Argo AI op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentiesoftware, met als doel de ontwikkeling van autonoom rijdende auto’s te bevorderen.

Bij het door voormalige Google- en Uber-teamleiders opgerichte Argo AI, werken robotica-experts en ingenieurs van Ford aan de ontwikkeling van een nieuw softwareplatform voor Ford’s volledig autonoom rijdende auto die in 2021 op de markt komt. Door middel van een belang in het bedrijf zullen de werknemers van Argo AI meeprofiteren als er groei wordt gerealiseerd bij de startup.

De investering in Argo AI versterkt Ford’s leiderschap bij het op de markt brengen van zelfrijdende auto’s in de nabije toekomst en het ontwikkelen van technologie die in de toekomst door middel van licenties aan andere bedrijven beschikbaar kan worden gesteld, aldus de autofabrikant.