Nieuwe SUV van Mitsubishi krijgt de naam Eclipse Cross

Terugblikkend op een sportieve historie noemt Mitsubishi Motors Corporation (MMC) de volledig nieuwe compacte SUV “Eclipse Cross”.

Met zijn coupé-achtige sportieve lijnen verwijst de Eclipse Cross naar de, vooral in Noord Amerika, succesvolle Mitsubishi Eclipse. Van deze populaire coupé zijn tussen 1989 en 2012, verdeeld over vier opeenvolgende generaties, ruim 1,4 miljoen exemplaren verkocht.

‘Eclipse Cross’ benadrukt het robuuste karakter, geheel in lijn met de weg die het merk, vooral in Europa, is ingeslagen met zijn Sport Utility Vehicles. Met het nieuwe model, dat in het gamma tussen de ASX en de Outlander komt, profileert MMC zich nog meer als echt SUV-merk.

Speciaal voor de Mitsubishi Eclipse Cross is een dieprode metallic carrosseriekleur die geproduceerd is volgens een zeer nieuwe en vooruitstrevende techniek. Deze bijzondere kleur verwijst naar de schittering die te zien is tijdens een volledige zonverduistering.