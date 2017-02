De nieuwe Hyundai i30 hatchback

Het nieuwste lid van de Hyundai i30-familie houdt het tijdloze design van de vijfdeurs hatchback, maar voegt hier elegantie en een flinke dosis veelzijdigheid aan toe.

‘Ontworpen, ontwikkeld, getest en gebouwd in Europa. De nieuwe generatie Hyundai i30 is doordrenkt met Europees Hyundai-DNA’, zegt Thomas A. Schmid, Chief Operating Officer bij Hyundai Motor Europe. ‘De Hyundai i30 is ontworpen als de nieuwe auto voor iedereen. Het is meer dan een model, het is een familie van auto’s, bestaande uit vier carrosserietypes met unieke karakters die stuk voor stuk over tijdloos design beschikken. Met de nieuwe Hyundai i30 Wagon introduceren we de tweede carrosserievariant en bieden we elegantie en veelzijdigheid voor iedereen.’