Veel automobilisten weten niet of ze op winter of zomerbanden rijden

Uit onderzoek van de BOVAG blijkt dat 1 op de 6 automobilisten niet weten of ze op zomer- of winterbanden rijden. Volgens de BOVAG levert dat onnodig gevaar op.

In het onderzoek dat werd uitgevoerd door bureau Markteffect in opdracht van BOVAG en VACO blijkt dus dat ruim driekwart is niet bekend met het sinds 2012 verplichte Europese bandenlabel, 29 procent zegt in de winter door te rijden met zomerbanden en 18 procent kiest bij een volgende aanschaf resoluut voor de goedkoopste banden.

BOVAG en VACO wijzen op de manier waarop het Duitse Centraal Bureau voor de Statistiek nauwkeurig bijhoudt wat de oorzaken zijn van verkeersongevallen. Van de ruim 3.600 ongevallen met letsel in 2015 waarin een technisch gebrek de oorzaak was, bleken (gebreken aan) de banden in 1.117 gevallen de boosdoener; bijna twee keer zoveel als gebrekkige verlichting (642) en remmen (612).

Volgens algemeen voorzitter Bertho Eckhardt van BOVAG moet verkeersveiligheid hoger op de politieke agenda.