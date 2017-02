Nieuwe bolide van Max Verstappen en Daniel Ricciardo

De nieuwe racewagen werd zondag na de teampresentatie gepresenteerd. Opvallend aan de auto is het gat in de nieuwe neus. De auto gaat vanaf vandaag verder worden getest op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. De verwachting is dat er de komende week al veel nieuwe onderdelen op de RB13 te zien zullen zijn, aangezien de specificatie van de presentatie nog relatief basic oogt.