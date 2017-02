Max Verstappen test zijn nieuwe F1 bolide

De Red Bull Racing RB13 kende een lastige vuurdoop tijdens de eerste testdag maandag in Barcelona. Na slechts vier ronden gereden te hebben in de ochtend, staken er ook in de middag problemen de kop op. Aan het eind van de middagsessie had het team de zaken weer op orde en wist Teamgenoot van Verstappen Daniel Ricciardo nog 50 ronden af te leggen met een vijfde tijd op het scorebord.

Stal Mercedes

Lewis Hamilton heeft de eerste testdag op het Circuito de Catalunya als snelste afgesloten. De Brit reed in zijn hagelnieuwe Mercedes W08 naar een 1:21.765 op de zachte banden. Ter vergelijking was de snelste tijd op de eerste testdag vorig jaar ruim drie seconden langzamer. Vettel, die nog snelste was in de ochtend, reed in de middagsessie de tweede tijd. Felipe Massa en Kevin Magnussen eindigden op plek drie en vier.

De nieuwe F1 moet Verstappen helpen de oppermachtige Mercedessen bij te houden – en liefst in te halen – in het komende raceseizoen.