Nieuwe SUV PEUGEOT 3008 ‘Car of the Year 2017’

Op maandag 6 maart is de nieuwe PEUGEOT 3008 in Genève verkozen tot Auto van het jaar 2017 door een jury bestaande uit 58 Europese journalisten. Deze viel massaal voor de stijl, het design van het interieur en de prestaties van de 3008.

De prestigieuze trofee kan in de kast bij de twintigtal prijzen die de nieuwe PEUGEOT 3008 inmiddels won. Het is de eerste SUV die werd onderscheiden met de COTY prijs en de vijfde auto van PEUGEOT die tot Auto van het Jaar wordt verkozen.

De Auto van het Jaar 2017, de nieuwe SUV PEUGEOT 3008 is een fraaie auto geworden. Ze komt tegemoet aan de wensen van een klantengroep die veeleisend is, zich wil onderscheiden en nieuwe ervaringen wil beleven. Ze ambieert een positie als leider in het segment van de compacte SUV’s.

PEUGEOT i-Cockpit

De nieuwe PEUGEOT 3008 is een unieke combinatie geworden van stijl, comfort en rijgedrag. De nieuwste spectaculaire PEUGEOT i-Cockpit® is een compleet nieuwe kijk op de bestuurdersplaats. Deze biedt een intuïtievere en intensere rijbeleving met het compacte stuurwiel, het digitale 12,3’’ head-up display en het capacitieve, centraal geplaatse touch screen dat opvalt met zijn ergonomische pianotoetsen. De nieuwe PEUGEOT 3008 heeft ook talrijke high-tech uitrustingen en rijhulpsystemen alsook een permanente online verbinding.

In Europa hebben al meer dan 100 000 mensen deze auto besteld. 84% van hen koos voor de afwerkingsniveaus Allure, GT Line of GT en dat draagt bij aan de upscale van het merk met de Leeuw. De 3008 wordt geproduceerd in Sochaux en krijgt het label ‘Origine France garantie’.

2e keer in 3 jaar

Voor de tweede keer in drie jaar tijd wordt er een PEUGEOT verkozen tot Auto van het Jaar. De nieuwe PEUGEOT 3008 is de eerste SUV die de prijs wint sinds de trofee in 1964 in het leven werd geroepen. Bovendien is het de vijfde PEUGEOT die tot Auto van het Jaar wordt verkozen na de 308 in 2014, de 307 in 2002, de 405 in 1988 en de 504 in 1969.

De Car of the Year award wordt toegekend door een jury van 58 ervaren journalisten uit 22 verschillende landen. Sinds begin 2016 dongen 30 modellen naar de onderscheiding. Op 6 maart 2017, aan de vooravond van de Geneva Motorshow, kwam de nieuwe PEUGEOT 3008 als winnaar uit de laatste stemming.