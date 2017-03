Mazda toont nieuwe CX-5

Deze drie nieuwe modellen zijn allemaal ontwikkeld volgens de Jinba Ittai-filosofie, die de sterke band tussen mensen en hun auto’s beschrijft en die door de menscentrische ontwikkelingsfilosofie van het merk naar een nog hoger plan werd gebracht.

Mazda neemt voor de 50e keer deel aan de Autosalon van Genève, die in 1905 voor het eerst werd georganiseerd. In de loop der jaren heeft het merk veel innovatieve modellen geïntroduceerd tijdens deze prestigieuze autobeurs in Zwitserland, waaronder in 2011 de Mazda Minagi. Deze concept car vormde de basis voor de eerste compacte SUV van het Japanse merk, de Mazda CX-5, waarmee de veelvuldig onderscheiden SKYACTIV-technologie de oversteek naar Europa maakte. Logisch dat Mazda de nieuwe CX-5 dit jaar tijdens deze autobeurs aan de wereld voorstelt. Het nieuwe model is vanaf juni in Nederland leverbaar voor prijzen die beginnen bij € 30.990,- inclusief kosten rijklaarmaken. Dat is nagenoeg dezelfde instapprijs als bij het uitgaande model. Andere prijzen volgen later deze week.

Op de stand staan nog twee Europese premières: de nieuwste versies van de Mazda2 en Mazda CX-3. Beide modellen zijn nu standaard voorzien van GVC en verbeterde i-ACTIVSENSE actieve veiligheidstechnologieën, De aantrekkelijkheid van beide modellen wordt verder verhoogd met herontworpen stuurwielen, een betere weergavekwaliteit van displays (met head-up displays nu in full-colour), minder geluiden en trillingen en extra rijcomfort. De vernieuwde CX-3 zal in Nederland in maart in de showroom staan, de Mazda2 wordt een maand later verwacht. Prijzen worden op een later moment bekend gemaakt.