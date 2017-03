Audi’s ‘praten’ met andere auto’s en zien gevaar op kilometers afstand

Audi introduceert nog dit jaar de nieuwe mobiele communicatiestandaard LTE Advanced in zijn modellen. Het merk test reeds met de autovariant ervan, LTE-V, een systeem dat Audi’s in staat stelt om met andere auto’s te ‘praten’.

Daarnaast debuteren nu al diverse nieuwe Audi connect-functies om Audi-rijden dankzij het gebruik van ‘zwermintelligentie’ nog veiliger, efficiënter en comfortabeler te maken.

Het duurt niet lang meer voordat een Audi om gebouwen, over heuvels en zelfs achter de horizon kan kijken. Hij krijgt dan van andere auto’s informatie doorgespeeld over bijvoorbeeld gevaarlijke situaties op de route. Want wat als er na een blinde bocht opeens een file staat? Een bestuurder ziet dat pas als het te laat is, maar een Audi kan straks ‘vooruit kijken’ en volledig zelfstandig tijdig op de rem trappen. Om dit mogelijk te maken, introduceert Audi dit jaar als eerste fabrikant ter wereld de nieuwe mobiele communicatiestandaard LTE Advanced in zijn auto’s. LTE Advanced kan tot 300 MB/s downloaden en 50 MB/s uploaden, wat zo’n drie keer meer is dan met de huidige LTE (Long Term Evolution) standaard mogelijk is.

Testwerk op de Autobahn A9

Audi test de autovariant van LTE Advanced, LTE-V (Vehicular), al op de snelweg A9 in Duitsland. Het systeem kent twee modi. ‘In Coverage’ is actief wanneer de Audi een goed mobiel signaal ontvangt. De auto staat dan in verbinding met een basisstation dat de verspreiding van berichten coördineert en prioriteit toekent aan de informatie (belangrijk, minder belangrijk). Als de Audi buiten het mobiele bereik is, gaat LTE-V in de ‘Out of Coverage’-stand. Hij kan nog steeds informatie uitwisselen met andere auto’s, maar dan zonder tussenkomst van het basisstation.

Zwermintelligentie nu al in nieuwe Audi’s

Vooruitlopend op LTE Advanced introduceert het merk met de vier ringen nu al een reeks nieuwe Audi connect-functies die Audi-rijden nog veiliger, efficiënter en comfortabeler maken. De nieuwe gevareninformatiefunctie van Audi connect maakt gebruik van ‘zwermintelligentie’. Wanneer een Audi een gevaarlijke situatie opmerkt, bijvoorbeeld doordat het ESP een gladde ondergrond ‘herkent’, wordt deze informatie automatisch verstuurd naar de Audi-database. Andere Audi-bestuurders op deze route ontvangen dan een waarschuwing via het bestuurdersinformatiesysteem, indien de auto voorzien is van het Audi connect Noodoproep & Service systeem. Dit maakt tijdig en adequaat anticiperen mogelijk. In Nederland worden alle Audi-modellen waar dit systeem op leverbaar is, uitgerust met deze optie. Indien nodig wordt de route zelfs aangepast in het navigatiesysteem. Ook bij een ongeval komt de nieuwe functie van pas. Er gaat dan automatisch een signaal naar de hulpdiensten en andere Audi’s in de buurt worden gewaarschuwd. Tijdig anticiperen kan de kans op vervolgongevallen sterk verkleinen. Bovendien zorgt het navigatiesysteem ook hier voor een alternatieve route, waardoor de kans op opstoppingen/vertragingen afneemt.

Actieve melding diefstalarm

Eigenaren van een Audi met een diefstalalarm en de Noodoproep & Service-functie kunnen voortaan gebruikmaken van de Actieve melding diefstalarm. Als de Audi MMI connect app ingesteld staat op het ontvangen van pushmeldingen, wordt de eigenaar van de auto via de smartphone gewaarschuwd op het moment dat het alarm van zijn auto afgaat. Het ondernemen van actie wordt vergemakkelijkt doordat de MMI connect app ook de kortste route naar de auto weergeeft. Dit is vooral in een onbekende omgeving een groot voordeel.

Meer mogelijk met Audi connect

De nieuwe functies van Audi connect zijn beschikbaar voor alle Audi’s waarop dit systeem standaard wordt geleverd. Momenteel zijn dat de A4, A5, Q5 en Q7. Audi connect is de verzamelnaam voor alle innovatieve, connected functies van Audi. Door een Audi met het internet te verbinden, gaat er een wereld aan mogelijkheden open. Zo omvat Audi connect onder meer real time verkeers- en weersinformatie, kunnen routes op afstand naar de auto verstuurd worden, en blijven navigatiekaarten gedurende de eerste drie jaar altijd up-to-date met gratis online kaartupdates.