Toyota C-HR goed voor maximale score in Euro NCAP botsproef

Botsproefinstantie Euro NCAP maakt zijn tests iedere keer weer ietsje strenger. Hoewel de nieuwe Audi Q5 en Land Rover Discovery de maximale score van vijf sterren halen, noteert het keuringsinstituut alsnog wat aanmerkingen in de kantlijn.

Zo is de score van de Audi op de aanwezige veiligheidssystemen voor deze prijsklasse wat aan de lage kant. Een zelfstandige rijstrookassistent is weliswaar leverbaar, maar wordt niet standaard meegeleverd. De Discovery biedt naar de zin van de botsproefinstantie te weinig bescherming tegen een whiplash voor de passagiers achterin. Bovendien beoordelen ze de luchtdruk in de voorste airbag als te laag: de bestuurder raakt nu bij een frontale botsing alsnog het stuur.

Risicogebied

De Citroën C3 grijpt op een haar na naast een vijfde ster. De compacte gezinsauto scoort hoog - mede dankzij diens uitgebreide veiligheidsuitrusting - maar het gebied rond de voorruit blijkt een risico voor voetgangers die onverhoopt door de C3 worden aangereden.

Fiat 500 en Ford Ka+

De hekkensluiters bij deze testserie zijn de Fiat 500 en Ford Ka+. Beide stadsauto's scoren drie sterren. Bij de Fiat komt dat vanwege de slechte bescherming van het hoofd van de voorste inzittenden. Op de achterbank lopen kleine kinderen bovendien een vergrote kans om bij een frontale botsing met hun hoofd tegen de harde plastic hoofdsteunen aan te klappen.

Bij de Ford schuilt het voornaamste risico eveneens achterin. De hals- en borststreek van de achterpassagiers geniet weinig bescherming. Een ander gevoelig punt is de gordelverklikker. Die wordt op de Ka+ weliswaar standaard meegeleverd, maar werkt alleen voor de voorste stoelen. Je hebt in de Ford dus niet in de gaten of je kroost hun gordels draagt.

Toyota op het schild

De Toyota C-HR is het laatste model dat deze keer tegen de muur werd gezet. Een hardhandige test die de spectaculair vormgegeven crossover moeiteloos doorstond. Sterker nog; Euro NCAP hijst de wagen op het schild, omdat de C-HR standaard beschikt over een compleet pakket aan veiligheidsvoorzieningen, dat nog foutloos functioneert ook.