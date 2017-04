22 Procent meer nieuwe personenauto's verkocht

Het aantal geregistreerde nieuwe personenauto’s is in het eerste kwartaal van 2017 met 22 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 119.927 auto’s verlieten de showrooms, zo blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC, tegen 98.265 in de eerste drie maanden van 2016.

Afgelopen maart werden 36.789 personenauto’s geregistreerd en dat is 24,2 procent meer dan in maart vorig jaar. BOVAG en RAI Vereniging verwachten voor heel 2017 een verkoopniveau van 415.000 stuks. De teller eindigde in 2016 op bijna 383.000.

MERK EN MODEL

Het meest verkochte merk in het eerste kwartaal van dit jaar was Volkswagen met 12.587 exemplaren en een plus van 8,6 procent in vergelijking met het de eerste drie maanden vorig jaar. Op de tweede plek volgt Opel met 10.283 stuks (plus 37,4 procent) en nummer drie is Renault (9.896; plus 53 procent). Peugeot en KIA met respectievelijk 8.232 (plus 8,7 procent) en 7.375 (plus 20,7 procent) verkochte auto’s completeren de top-vijf. De Renault Clio was afgelopen kwartaal het populairste model met 3.142 registraties, op de voet gevolgd door de Volkswagen Polo met 3.035 en de Volkswagen UP! met 2.988 exemplaren. Nummer vier en vijf qua modellen waren de Opel Astra (2.951 stuks) en KIA Picanto (2.905).