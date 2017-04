Ford wiegt uw kind tijdens rit in slaap

De Max Motor Dreams werkt aan de hand van een smartphone applicatie. Dit maakt het mogelijk de troostende beweging, het licht en het geluid van een bepaalde autorit op te nemen en te reproduceren.

“Na vele jaren met ouders te hebben gesproken, weten we dat ouders van pasgeborenen vaak wanhopig op zoek zijn een goede nachtrust. Hoewel een korte rit in de auto wonderen verricht om de baby in slaap te krijgen, zijn de ouders nog steeds wakker en alert,” zegt de ontwerper van Max Motor Dreams Alejandro López Bravo. “The Max Motor Dreams kan het dagelijkse leven van veel mensen een beetje beter te maken.”

Momenteel is de Max Motor Dreams slechts een prototype. Na tal van vragen en positieve reacties overweegt het bedrijf echter de unieke wieg in productie te nemen.