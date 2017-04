Raad start onderzoek van bestuurdersondersteunende systemen in auto’s

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar bewaking van de verkeersveiligheid bij de invoering van bestuurdersondersteunende systemen in auto's.

De Raad heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een aantal incidenten en het onderzoek richt zich op systemen die door verschillende autofabrikanten worden gebruikt.

In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de toelatingseisen van bestuurdersondersteunende systemen, de instructie aan bestuurders over die systemen en de toegankelijkheid van de door deze systemen geregistreerde ongevalsdata. De Onderzoeksraad zal in zijn onderzoek een aantal ongevallen inventariseren en analyseren.

Moderne auto's beschikken steeds vaker over systemen die de bestuurder ondersteunen in het besturen van het voertuig. Dat varieert van ondersteuning bij een deeltaak tot het nagenoeg volledig overnemen van de besturing onder bepaalde omstandigheden.