ANWB: vraag milieuvignet Parijs tijdig aan

Deze zijn alleen online verkrijgbaar via de website van de Franse overheid www.certificat-air.gouv.fr Na de online bestelling neemt aflevering van dit vignet zes weken in beslag.

Sinds 1 januari zijn bestuurders van personenauto’s en motoren verplicht om in het gebied binnen de Boulevard Péripherique in Parijs, een milieuvignet achter te hebben. Hetzelfde vignet is ook geldig in andere Franse steden zoals Grenoble, Lyon en Lille. Daar is het vignet alleen nodig als er een aantal dagen ernstige smog is.

De ANWB raadt vakantiegangers die in tijdnood komen, om een bewijs van de bestelling van het vignet mee te nemen om een mogelijke boete te voorkomen. Het vignet kost 4,80 euro, inclusief verzending.