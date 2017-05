Renault Captur in een nieuw jasje

De Renault Captur was in 2016 met 215.670 exemplaren de bestverkochte crossover van Europa. In Nederland is de Renault Captur, sinds 2014, drie op een volgende jaren de bestverkochte auto van Nederland in de particuliere markt.

De succesvolle crossover is nu voorzien van een meer onderscheidende uitstraling en nieuwe technologie. De nieuwe Captur heeft een vernieuwd exterieur en interieur en biedt talloze nieuwe features. Hij is leverbaar als Life, Zen, Intens, Edition One (bij introductie) en voor het eerst ook als luxueuze INITIALE PARIS uitvoering. Samen met de Kadjar en nieuwe Koleos biedt Renault een fris en uitgebreid aanbod van crossovers. De nieuwe Renault Captur staat vanaf medio juni in de showroom.

Nog meer te personaliseren

De nieuwe Renault Captur bouwt voort op het succes van het origineel, inclusief de opvallende two-tone kleurstelling, met drie nieuwe kleurkeuzes: Orange Atacama, Bleu Océan en Noir Améthyste (INITIALE PARIS), evenals de nieuwe kleur Gris Platine voor het dak. Meer dan dertig combinaties zijn mogelijk, waarmee voor iedere smaak een Captur is samen te stellen.



Ook zijn er zes interieurthema’s: Ivoire, Bleu Océan, Caramel, Rouge, Chrome Satiné en Chrome Patiné. Deze kunnen worden aangevuld met personalisatiepakketten met de kleuren Ivoire, Bleu Océan, Cappuccino, Rouge en Orange Atacama.

Herkenbare lichtsignatuur

Het kenmerkende design van de Renault Captur wordt versterkt door de LED PURE VISION koplampen (afhankelijk van uitvoering). Deze technologie verfraait het design en verhoogt de veiligheid, want het verbetert het zicht in het donker en verkleint de kans op het verblinden van medeweggebruikers.



Aan de onderzijde van voorbumper bevindt zich de kenmerkende C-vormige LED-dagrijverlichting, die bekend is van de nieuwste productiemodellen van Renault. De sierlijke LED-achterlichten zijn zowel overdag als ’s nachts ingeschakeld.

Onmiskenbare crossover

Het design van de Captur is een stapje dichterbij dat van de Kadjar opgeschoven, zijn grotere broer. De grille is vernieuwd en sluit meer aan op die van de andere modellen. Zowel voor als achter zijn nieuwe skidplates gemonteerd die het avontuurlijke karakter van de Captur versterken. Vier wieldesigns – twee 16” (Extreme en Adventure) en twee 17” (Emotion en Explore).

Panoramadak

De rijker uitgeruste versies zijn nu ook met een groot vast glazen panoramadak te bestellen, voor nog meer licht in de auto.

Verfijnd interieur met gebruiksvriendelijke uitrusting

Het verfijnde interieur is voorzien van hoogwaardigere materialen, verchroomde elementen en elegante tinten. Het stuurwiel is van nog hogere kwaliteit en in de luxere versies voorzien van lederen bekleding. De versnellingspookknop is moderner vormgegeven en de vernieuwde deurpanelen zijn voorzien van geïntegreerde bedieningselementen. De LED-plafondverlichting bevat ook individuele leeslampjes.

De luxere uitvoeringen zijn uitgerust met nieuw ontworpen stoelen die meer zijdelingse steun en comfort bieden. Praktische eigenschappen zoals de Magic Drawer dashboardlade en afneembare stoelbekleding zijn ongewijzigd.