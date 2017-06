Hyundai onthult nieuwe SUV: de KONA

Najaar 2017 te koop

De Hyundai KONA is uniek, maar heeft ook alles wat je van een moderne SUV mag verwachten: hij oogt robuust en combineert de stoere uitstraling van een off-roader met het ruimteaanbod en de rijkwaliteiten van een sportieve sedan. Met zijn state-of-the-art veiligheidssystemen én zijn efficiënte motoren maakt hij een krachtig statement in het B-segment. De nieuwe Hyundai KONA komt in het najaar van 2017 op de Nederlandse markt.

Mijlpaal

‘De gloednieuwe Hyundai KONA is niet zomaar een nieuwe toevoeging aan Hyundai’s gevestigde SUV-aanbod. Het is een belangrijke mijlpaal om rond 2021 de grootste Aziatische autobouwer in Europa te worden’, zegt Thomas A. Schmid, Chief Operating Officer van Hyundai Motor Europe (HME).

30 nieuwe modellen tot 2021

Hyundai lanceert tussen nu en 2021 in totaal dertig nieuwe modellen en afgeleiden om deze doelstelling te bewerkstelligen. Bovendien wil Hyundai uitgroeien tot het groenste merk ter wereld. Om dat te bereiken investeert Hyundai fors in research & development. Er komen – nog meer – hybrides, plug-in hybrides, volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s en elk nieuw model krijgt een groene aandrijflijn: hybride, plug-in of volledig elektrisch.

Hyundai SUV’s populair

Sinds de introductie van de eerste generatie Santa Fe in 2001 heeft Hyundai in Europa al meer dan 1,4 miljoen SUV’s verkocht, waardoor Hyundai is uitgegroeid tot een serieuze speler in de klasse van de SUV’s. De Hyundai Tucson is sinds zijn lancering in 2015 de snelst verkopende SUV van Hyundai in Europa, met meer dan 200.000 verkochte units.

Het SUV-gamma van Hyundai in Nederland bestaat momenteel uit de Hyundai Santa Fe, de Hyundai Santa Fe 7-zitter en de Hyundai Tucson. De nieuwe Hyundai KONA, ook een échte SUV, vormt het nieuwste familielid en komt uit in het B-segment.

Met de KONA zet Hyundai de traditie voort om crossover- en SUV-modellen te vernoemen naar reisbestemmingen, zoals de Creta, Santa Fe, Tucson en Veracruz. De naam KONA is afgeleid van het Kona-district op Hawaii en weerspiegelt het unieke karakter van het eiland en de energieke levensstijl van de eilanderbewoners.

Afmetingen

De nieuwe Hyundai KONA is 4.165 mm lang, 1.800 mm breed en 1.550 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.600 mm. Hij wordt leverbaar met keuze uit 18-inch lichtmetalen wielen (bandenmaat: 235/45 R18), 17-inch lichtmetalen wielen (bandenmaat: 215/55 R17) en lichtmetalen of stalen 16-inch wielen (bandenmaat: 205/60 R16).

Ondanks zijn geheel eigen styling is de KONA direct herkenbaar als een Hyundai door de opvallende Cascade-grille. Uniek zijn de twin-koplampen die de KONA een extra krachtige uitstraling geven. De LED-dagrijverlichting is boven de LED-koplampen geplaatst, waardoor het front extra krachtig, progressief, slank en scherp oogt. Mat zilverkleurige accenten – gebruikt rond de mistlampen voor, de lage luchtinlaten en de skidplate achter – benadrukken het stoere karakter van de Hyundai KONA.

Twintig kleurcombinaties

Een tweekleurig dak en de keuze uit tien onderscheidende exterieurkleuren maken de KONA nog unieker. Het dak is leverbaar in de kleur Phantom Black of Dark Knight (donkergrijs). Voor het exterieur zijn de kleuren Phantom Black, Chalk White, Lake Silver, Dark Knight, Pulse Red, Tangerine Comet, Acid Yellow, Blue Lagoon, Ceramic Blue en Velvet Dune (lichtgrijs) leverbaar. In totaal levert dat zo’n twintig verschillende kleurcombinaties op.