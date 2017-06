Nieuwe BMW 6 Serie vanaf 72.741 euro

De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo beleeft zijn wereldpremière tijdens de IAA in Frankfurt in september 2017. Vanaf de marktintroductie in november zijn drie van BMW's nieuwste motorvarianten leverbaar.

Op twee daarvan is bovendien BMW xDrive vierwielaandrijving optioneel leverbaar. De opvolger van de 5 Serie Gran Turismo is vanaf november verkrijgbaar voor minimaal 72.741 euro.

Bij de marktintroductie biedt BMW keuze uit twee benzinemotoren en een diesel. Een 8-traps Steptronic automaat is standaard en BMW xDrive vierwielaandrijving is leverbaar op twee motorvarianten. De acceleratie van 0 naar 100 km/u is 0,7 seconde sneller (BMW 630i Gran Turismo) vergeleken met zijn voorganger. Het brandstofverbruik en de uitstoot zijn tot wel 15% lager (BMW 640i Gran Turismo, BMW 630d Gran Turismo). De dieselmotor is voorzien van Blue BMW Performance, inclusief een SCR-katalysator.