Jaguars design en dynamiek in een compacte vijfzits performance-SUV

De Jaguar E-PACE, een compacte vijfzits SUV, combineert het design en het prestatieniveau van een Jaguar met ruimte, praktisch gebruiksgemak, connectiviteit en vierwielaandrijving. De E-PACE is het nieuwste lid van Jaguars SUV-familie. De auto is het vervolg op Jaguars eerste volledig elektrisch aangedreven SUV, de I-PACE Concept, en de Jaguar F-PACE, de performance-SUV die de titel World Car of the Year heeft gewonnen.

Voor het design van de carrosserie diende de Jaguar F-TYPE als inspiratiebron. Dat is te zien aan de kenmerkende Jaguar-grille, de gespierde proporties, de korte overhang voor en achter en de krachtig ogende welvingen. De tegen meerprijs leverbare lichtmetalen 21-inchwielen geven de E-PACE een zelfverzekerde, doelgerichte uitstraling. Het is overduidelijk dat deze auto veel rijdynamiek biedt. Het DNA van Jaguar komt ook tot uiting in de dynamische vorm van de daklijn en de kenmerkende vorm van de zijruiten.

De Jaguar E-PACE hoort qua connectiviteit en slimme technologie tot de top in zijn segment. Het nieuwe infotainmentsysteem met touchscreen biedt klanten toegang tot hun favoriete apps, zoals Spotify, via de InControl-apps van Jaguar Land Rover.

De digitale connectiviteit speelt in op de behoeften van het hedendaagse gezin. Er zijn – afhankelijk van de uitvoering – vier 12-volt oplaadpunten en vijf USB-aansluitingen en een 4G wifi-hotspot voor tot wel acht apparaten.

De E-PACE biedt buitengewoon veel interieurruimte voor een model in dit segment. De compacte SUV is 4.395 mm lang. De korte overhangen meten respectievelijk 882 vóór en 832 mm achter. Met de 2.681 mm lange wielbasis biedt de E-PACE vijf inzittenden optimaal comfort en de beenruimte achterin is met 892 mm zeer genereus. Ook de bagageruimte is fors, met een inhoud van 577 liter. Dat is mede te danken aan de hoogstaande Integral Link-achterwielophanging.

De nieuwe onderstelcomponenten die Jaguar heeft ontwikkeld voor de E-PACE zorgen niet alleen voor maximale interieurruimte, ze vormen ook de basis voor de indrukwekkende dynamische kwaliteiten van de auto. Mede door de Integral Link-achterwielophanging is het rijgedrag direct en lichtvoetig, zonder dat dit ten koste gaat van het rijcomfort.

Dankzij Configurable Dynamics heeft de bestuurder van de E-PACE nog meer controle doordat hij kan kiezen voor individuele settings voor het gaspedaal, de automatische transmissie, de besturing en, indien aanwezig, het Adaptive Dynamics-onderstelsysteem. Adaptive Dynamics stuurt aan de hand van de input van de bestuurder en op basis van carrosserie- en wielbewegingen de wielophanging en het onderstel aan. Ook past het de demping aan voor een beter afrolcomfort en een lichtvoetig rijgedrag onder alle omstandigheden. Als gevolg daarvan biedt de E-PACE alle ruimte die jonge gezinnen nodig te hebben in combinatie met de eigenschappen van de sportieve auto’s van Jaguar.

De Jaguar E-PACE wordt leverbaar met een aantal zuinige en toch krachtige Ingenium-benzine- en -dieselmotoren. Met de 221 kW (300 pk) sterke Ingenium-turbomotor sprint de E-PACE in slechts 6,4 seconden van 0 naar 100 km/uur, de topsnelheid is elektronisch begrensd op 243 km/uur. Voor klanten die maximale efficiency willen, is er de voorwielaangedreven uitvoering van de 110 kW (150 pk) sterke Ingenium-dieselmotor met een CO2-emissie van 124 g/km.