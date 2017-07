Opel Grandland X waarschuwt bestuurder bij vermoeidheid

De nieuwe Opel Grandland X debuteert op de Internationale autoshow van Frankfurt (IAA), die van 14 t/m 24 september plaatsvindt. Kort daarna is hij ook bij de Opel-dealers te bewonderen. De Opel Grandland X is uitgerust met ultramoderne rijhulpsystemen: Forward Collision Alert met Automatic Emergency Braking en voetgangersdetectie, Active Lane Keep Assist en AFL LED–koplampen– allemaal standaard in de uitvoering Innovation – zijn slechts enkele hoogtepunten. Systemen als Automatic Cruise Control met stopfunctie – dat de vooraf ingestelde snelheid en afstand tot de voorligger aanhoudt en afremt en gas bijgeeft als dat nodig is – verhogen de veiligheid nog verder. Optioneel is tevens Advanced Park Assist verkrijgbaar, evenals een 360° parkeercamera, die in- én uitparkeren gemakkelijk maakt. Bovendien is er nóg een veiligheidssysteem: de vermoeidheidsassistent, die de bestuurder waarschuwt bij tekenen van vermoeidheid.

Premiumsysteem voor groot publiek

Een studie in Duitsland heeft uitgewezen dat op de snelweg in slaap gevallen bestuurders verantwoordelijk zijn voor een kwart van het totale aantal dodelijke ongelukken1. Systemen die zijn ontworpen om tekenen van vermoeidheid bij bestuurders te herkennen en hen adviseren te pauzeren, zijn gewoonlijk alleen in premium auto's te vinden. Nu maakt Opel dergelijke systemen bereikbaar voor een veel groter publiek, te weten in de Grandland X, de compacte nieuwe SUV-achtige crossover die sindskort al te bestellen is voor een vanafprijs van € 30.499,-.

De vermoeidheidsassistent in de Grandland X waarschuwt de bestuurder wanneer de auto van zijn lijn afwijkt en indien het onoplettendheid en vermoeidheid signaleert bij de bestuurder. Het systeem waarschuwt met een berichtje in het instrumentenpaneel, ondersteund door een geluidssignaal. Als de bestuurder drie van dergelijke waarschuwingen heeft gehad en niet afdoende reageert, volgt een andere waarschuwing in het instrumentenpaneel en een luider geluidssignaal. Het systeem reset zich wanneer de bestuurder 15 minuten achter elkaar langzamer dan 65 km/u rijdt.

Eersteklas veiligheidssystemen

'Vermoeidheid is niet alleen een gevaar voor de bestuurder zelf, maar ook voor de andere weggebruikers', zegt Peter Küspert, Managing Director Sales and Aftersales bij Opel. 'De vermoeidheidsassisten in de Opel Grandland X herkent diverse tekenen van vermoeidheid en herinnert de bestuurder eraan te pauzeren, om te voorkomen dat een ongeluk gebeurt.'

Buiten deze vermoeidheidsassistent is de Opel Grandland X ook voorzien van andere eersteklas veiligheidssystemen. De crossover met SUV-looks biedt met AFL LED-koplampen optimaal zicht in de duisternis zonder tegenliggers te verblinden. Deze koplampen geven helder wit licht en passen zich automatisch aan de omstandigheden aan.

Bestuurders van de Grandland X kunnen ook profiteren van de diensten van Opel OnStar. Behalve functies als wifi-hotspot2 voor optimale connectiviteit en assistentie als de auto gestolen is, biedt de persoonlijke connectiviteitsassistent ook uitkomst als de vermoeide bestuurder een parkeerplaats3 zoekt of een hotelkamer4 wil boeken. In het geval van een calamiteit reageert de 'reddende engel' automatisch bij een crash door de inzittenden te verbinden met een behulpzame adviseur.