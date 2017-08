Nieuwe Ford Fiesta Trend en Titanium nu in de showroom

Ford introduceert de nieuwe Fiesta met vier verschillende karakters: de stijlvolle Fiesta Titanium en Trend, de op de Ford Performance geïnspireerde Fiesta ST-Line en voor het eerst ook de exclusieve Fiesta Vignale. De Vignale modellen zijn bij uitstek geschikt voor klanten die de luxe van een grote auto in een compact formaat zoeken. De Fiesta-range wordt in 2018 verder uitgebreid met de Fiesta Active crossover – de eerste van een nieuwe reeks Active-uitvoeringen die de komende jaren binnen de complete Ford-modellenreeks zullen worden geïntroduceerd – en de 200 pk sterke Fiesta ST.

De Fiesta is verkrijgbaar in drie- en vijfdeurs varianten en is voorzien van een stijlvol nieuw exterieur en een revolutionair interieurontwerp, met meer personalisatie-opties dan ooit tevoren. Bovendien heeft Ford de hoog aangeschreven rijeigenschappen nog verder verbeterd.

De zevende generatie Ford Fiesta is voorzien van een reeks toonaangevende technologieën ter verbetering van comfort, gemak en veiligheid die uniek zijn binnen het compacte segment. De actieve en passieve veiligheidssystemen van de Fiesta behalen, in combinatie met een uitgebreide reeks technologieën voor bestuurdersassistentie, naar verwachting een score van vijf sterren bij de veiligheidstests van Euro NCAP. Zo is de Fiesta de eerste Ford met Pedestrian Detection, waarmee botsingen ’s met voetgangers zelfs nachts kunnen worden voorkomen. Active Park Assist beschikt nu ook over een reminterventie die helpt botsingen tijdens handsfree parkeren te voorkomen. Daarvoor is de Fiesta voorzien van twee camera’s, drie radars en twaalf ultrasone sensoren voor een 360-gradenbeeld rond de auto. Daarnaast zijn opties als groot licht assistent, verkeersbordherkenning, adaptive cruisecontrol, dodehoekdetectie, Cross Traffic Alert, Lane Keeping Assist en Alert, Forward Collision Warning, Driver Alert en Distance Indication mogelijk op de nieuwe Fiesta.

Extra comfort en plezier

De nieuwe generatie van de Fiesta is voor het eerst leverbaar met een glazen panoramadak dat over de volledige lengte is te openen. De auto kan verder naar wens worden uitgevoerd met vele individualiseringsopties, waaronder een contrasterend dak en kapjes op de buitenspiegels in afwijkende kleuren. De Fiesta is ook de eerste Ford die leverbaar is met een hoogwaardig B&O PLAY-geluidssysteem. Ook levert Ford tegen meerprijs het geavanceerde SYNC 3-communicatie- en entertainmentsysteem dat wordt bediend vanaf een zwevend 8″ HD-touchscreen. Het aantal knoppen is met bijna vijftig procent afgenomen voor een nog intuïtievere bediening.

De geavanceerde benzine- en dieselmotoren voldoen aan de Europese Stage 6-emissienormen en bieden prestaties en een laag brandstofverbruik, voor een toonaangevende rijervaring en lagere kosten voor eigenaren. Tot de moderne motoren die Ford levert, behoren de meermalen bekroonde 1.0-liter EcoBoost driecilinder benzinemotor met 100 en 125pk en een CO2-uitstoot vanaf 97 g/km en een brandstofverbruik vanaf 4.3 l/100 km. Ook is een 1.5-liter TDCi dieselmotor met 85pk leverbaar. Ondersteund door een volledig nieuwe zesversnellingsbak met innovatieve wrijving verlagende technologieën heeft de diesel een CO2-uitstoot vanaf 82 g/km en een brandstofverbruik vanaf 3.2 l/100 km. Dankzij Electronic Torque Vectoring Control heeft de Fiesta meer grip in bochten. Dit draagt bij aan het rijplezier aangezien bij het nemen van bochten de wielen aan de binnenkant iets afremmen voor meer grip en stabiliteit.

Uitgebreid Fiesta-assortiment

De meest uitgebreide Fiesta-reeks ooit voldoet aan de steeds grotere behoefte van de klant aan een grotere keuze en verbeterde kwaliteit binnen het B-segment. Voor het eerst is de Fiesta ook leverbaar als Fiesta Vignale. Deze exclusieve versie is voorzien van unieke 17″ lichtmetalen velgen, exclusieve exterieurdetails en -kleuren, en gewatteerde leren stoelen met zeshoekig ‘tuxedo’-stiksel. De Fiesta ST-Line is bedoeld voor klanten die zich aangetrokken voelen tot het sportieve imago van de ST-modellen van Ford en heeft een aangepast onderstel waarmee de rijervaring geheel in lijn is met het sportieve uiterlijk. De stijlvolle Fiesta Titanium is kenmerkend voor het hoge uitrustingsniveau en de kwaliteit die Ford zijn Fiesta-klanten biedt.

ST-Line en Vignale nu te bestellen

De Trend- en Titanium-uitvoeringen staan al bij de dealer en zijn respectievelijk vanaf € 14.995,- en € 18.795,- te koop. De Fiesta ST-Line volgt in oktober van dit jaar, maar is nu al te bestellen vanaf € 18.795. De Vignale-uitvoering volgt eveneens in oktober maar is, net als de ST-Line, vanaf heden te bestellen. Liefhebbers van ultieme verwennerij kunnen met de Fiesta Vignale al vanaf € 21.345 hun hart ophalen.

Vanaf de allereerste Ford Fiesta in 1976 zijn alle generaties trouw gebleven aan het karakter dat ervoor gezorgd heeft dat de passie voor dit model van generatie op generatie is doorgegeven. De nieuwe Fiesta die vanaf heden in de showroom staat levert de beste, sportiefste en meest uitgebalanceerde prestaties tot nu toe. Hij biedt de koper meer keuze, meer stijl, meer kwaliteit, meer technologie en meer plezier. Daarmee is hij meer Fiesta dan ooit.