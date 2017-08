Renault spijkert Twingo, Mégane en Kadjar een beetje bij

Deze speciale versie combineert een complete uitrusting met een extra gunstige prijsstelling. Het voordeel voor de klant loopt op tot 710 euro. De Limited staat bij de dealer en is per direct te bestellen.

Mégane Limited

De Renault Mégane Limited is leverbaar als Hatchback en Estate. Deze versie onderscheidt zich met lichtmetalen 16-inchwielen, parkeersensoren achter, privacy glass, Renault handsfree card en een ‘Limited’-badge. Er is keuze uit de Energy TCe 100- en TCe 130-benzinemotoren en de Energy dCi 110-dieselmotor. De TCe 130 en dCi 110 zijn naar wens leverbaar met een EDC-automaat. De prijzen van de Mégane Limited beginnen bij 23.890 euro. Het voordeel voor de koper bedraagt 710 euro.

Kadjar Limited

Ook met de Renault Kadjar Limited kunnen kopers rekenen op een rijke uitrusting, met onder meer het multimediasysteem R-LINK 2, lichtmetalen 17-inchwielen van het model ‘Aquila’ Diamante, parkeersensoren voor en achter en vloermatten. De Kadjar Limited biedt keuze uit de Energy TCe 130- en TCe 165-benzinemotoren en de dCi 110-dieselmotor. Een EDC-transmissie is optioneel leverbaar voor de Energy TCe 130 en de dCi 110. De Kadjar Limited is leverbaar voor prijzen vanaf 29.490 euro, goed voor een klantvoordeel van 695 euro.

Twingo Limited

De Renault Twingo Limited wordt aangedreven door de SCe 70-benzinemotor en is standaard uitgerust met onder meer parkeersensoren achter, privacy glass, lichtmetalen 15-inchwielen, striping ‘Lines’ en een met leder bekleed stuurwiel. Hij is er voor prijzen vanaf 13.290 euro, wat een voordeel voor de klant van 650 euro betekent. Een automatische EDC-transmissie is optioneel.