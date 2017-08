Publieksdebuut 3 nieuwe Hyundai's op IAA Frankfurt

Dit zijn de drie jongste mijlpalen in Hyundai’s streven om tegen 2021 het grootste Aziatische automerk in Europa te zijn. De IAA is voor Hyundai een thuiswedstrijd, want het merk heeft zijn hoofdvestiging voor Duitsland én voor Europa in deze regio. Behalve de verkoopafdeling zijn ook de afdelingen voor design, research & ontwikkeling, testwerk en autosport hier gevestigd.

‘Met de nieuwe Hyundai i30 N, de i30 Fastback en de geheel nieuwe KONA presenteren we in Frankfurt een uiteenlopend gamma nieuwe modellen met innovatieve techniek, die voldoen aan de wensen van onze klanten’, aldus Thomas Schmid, Chief Operating Officer van Hyundai Motor Europe. ‘Door de uitbreiding ons toch al sterke gamma in combinatie met onze slimme digitale diensten krijgt ons merk meer emotionele waarde en trekken we nieuwe doelgroepen aan.’

Hyundai i30 N

De Hyundai i30 N is het eerste high-performance model van Hyundai in de N-reeks; ontwikkeld op basis van de nieuwe Hyundai i30 om maximaal rijplezier te bieden bij dagelijks gebruik én op het circuit. De Hyundai i30 N wordt aangedreven door een 2.0-liter turbomotor, die er in twee vermogensvarianten is. De Standard Package-motor levert 184 kW (250 pk) en de Performance Package-motor zelfs 202 kW (275 pk). Beide versies hebben een maximumkoppel van 353 Nm en een topsnelheid van 250 km/u. De standaardversie van de Hyundai i30 N sprint vanuit stilstand in 6,4 seconden naar 100 km/u, de Performance-versie heeft daar slechts 6,1 seconden voor nodig. Bij de Hyundai i30 N gaat het om precisie, rijdynamiek, veiligheid en duurzaamheid op het gebied van prestaties en rijplezier. De belangrijkste high-performancetechniek in Hyundai’s eerste N-model zijn toonaangevend in het segment en zijn door de bestuurder naar wens in te schakelen, al naar gelang zijn stemming en wensen. De Hyundai i30 N verschijnt eind dit jaar op de markt.

i30 N TCR

De Hyundai i30 N TCR – de versie waarmee Hyundai Motorsport debuteert op het circuit – heeft in het Duitse ADAC TCR-kampioenschap al de nodige aandacht getrokken. Hyundai presenteert de i30 N TCR op de IAA nu aan een breder publiek en laat daarmee zien dat het merk op high-performancegebied steeds meer te bieden heeft. De TCR-versie is gericht op klantenteams, die met de Hyundai i30 N TCR kunnen deelnemen aan een groeiende reeks nationale en internationale competities volgens het TCR-reglement. Conform de reglementen wordt de Hyundai i30 N TCR aangedreven door 2.0-liter turbomotor, gekoppeld aan een zesversnellingsbak met schakelpeddels aan het stuur. De brandstoftank (100 l) is standaard geschikt voor tanken tijdens de race, zodat deelname aan sprintraces én endurance-races zonder aanpassingen mogelijk is.

Hyundai i30 Fastback

De Hyundai i30 Fastback is een stijlvolle premium vijfdeurscoupé met een krachtige uitstraling en sportieve, gestrekte lijnen. Met de nieuwste Hyundai SmartSenseTM actieve veiligheids- en assistentiesystemen maakt de Hyundai i30 Fastback en de andere versies van het model hoogwaardige technologie voor een grotere doelgroep bereikbaar. Het motorengamma van de Hyundai i30 Fastback omvat vanaf de introductie twee turbobenzinemotoren die al bekend zijn van de nieuwe Hyundai i30 – de 1.4 T-GDI (103 kW/140 pk) en de 1.0 T-GDI driecilinder (88 kW/120 pk). Verder wordt het gamma later uitgebreid met een efficiënte 1.6 CRDi-dieselmotor in twee vermogensvarianten: 81 kW (110 pk) en 100 kW (136 pk). De Hyundai i30 Fastback verschijnt begin 2018 in Nederland op de markt.

Hyundai KONA

De geheel nieuwe Hyundai KONA is een compacte, maar échte SUV met een opvallend, vooruitstrevend design, premium uitrusting, connectiviteit en de nieuwste veiligheidsvoorzieningen. De KONA heeft een rank, scherp design met dubbele LED-koplampen, een contrasterende kleur voor de kap en keuze uit tien onderscheidende carrosseriekleuren. Direct vanaf de introductie komend najaar biedt Hyundai voor de KONA keuze uit twee krachtige, uiterst efficiënte turbobenzinemotoren: de 1.0 T-GDI met 88 kW (120 pk) en de nieuw ontwikkelde 1.6 T-GDI met 130 kW (177 pk). Hyundai’s compacte SUV combineert optioneel inschakelbare vierwielaandrijving en een zeventraps DCT-transmissie met Hyundai’s nieuwste aandrijflijnen en straalt de lifestyle van moderne klanten uit.

In de zomer van 2018 volgen twee 1.6-liter turbodieselversies, met vermogens van resp. 85 kW (115 pk) en 100 kW (136 pk).

Elektrische KONA

Van de Hyundai KONA verschijnt in de lente van 2018 ook een elektrische variant. Hyundai heeft een nieuw, groter accupakket en een krachtigere elektromotor ontwikkeld. De actieradius bedraagt 500 kilometer volgens de NEDC-testcyclus. Behalve de drie nieuwe modellen presenteert Hyundai op de IAA nog andere noviteiten in zijn op Europa gerichte modellengamma.