De nieuwe Porsche Cayenne

Dynamisch design, meer ruimte

Het sportieve design van de nieuwe Cayenne is nieuw en tegelijkertijd herkenbaar. De lijnvoering ademt in alles het Porsche design-DNA. De vergrote luchtinlaten zijn een duidelijke verwijzing naar het hogere prestatieniveau en de horizontale licht strips laten de auto nog breder ogen. De nieuwe Cayenne is in de lengte met 6,3 cm gegroeid tot 4,92 m. Hij is 1,98 m breed en zijn hoogte nam vergeleken met die van de voorganger met 9 mm af. De wielbasis bedraagt 2,90 meter. De bagageruimte heeft in het nieuwe model een inhoud van 770 liter, 100 liter meer dan de voorganger. De nieuwe Cayenne heeft standaard minimaal 19-inch lichtmetalen wielen (voorheen 18-inch) en is leverbaar met wielen met een diameter van maximaal 21-inch. Achter heeft de Cayenne nu bredere banden dan voor, voor extra stabiliteit in rechte lijn en meer dynamiek in bochten. De brede lichtstrip met het driedimensionale lichtdesign, doorlopende ledverlichting en het geïntegreerde Porsche-logo, is een blikvanger aan de achterzijde. Elke Cayenne heeft standaard led-koplampen. Als optie is het Porsche Dynamic Light System (PDLS) met bocht- en snelwegverlichting beschikbaar.

Twee versies bij de marktintroductie

In eerste instantie is er keuze uit twee modellen: de Cayenne met de drieliter zescilinder turbomotor, die goed is voor 250 kW/340 pk en een koppel van 450 Nm. Deze uitvoering sprint in 6,2 seconden (5,9 met Sport Chrono pakket) van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 245 km/u. De Cayenne S heeft een nieuwe 2,9-liter V6 bi-turbomotor, die 324 kW/440 pk en 550 Nm levert. De Cayenne S accelereert in 5,2 seconden (4,9 met Sport Chrono pakket) van 0 naar 100 km/u en stoomt door tot maximaal 265 km/u.

Sneller op de weg, nog beter in het terrein

De Cayenne combineert drie onderstelconcepten in één: dat van een sportwagen, een offroader en een limousine. Om dit te realiseren, beschikt hij over een nieuwe lichtgewicht basis voor het onderstel met een vooras met apart link-design en een multilink-achteras. Alle Cayenne modellen maken gebruik van actieve vierwielaandrijving. Het intelligente, volledig variabele Porsche Traction Management (PTM) verdeelt de aandrijfkracht over voor- en achteras. De nieuwe achttraps Tiptronic S-transmissie van de Cayenne zorgt voor nog meer sportiviteit en comfort. Hij schakelt sneller en de lage versnellingen hebben kortere overbrengingen. Dit verbetert de prestaties op de verharde weg en draagt bij aan nog meer terreinvaardigheid. De lange achtste versnelling zorgt voor een lager verbruik en ontspannen rijden.

Nieuw: achterwielbesturing, luchtvering, PDCC elektrisch aangestuurd

In het geïntegreerde Porsche 4D Chassis System komen nieuwe ontwikkelingen als achterwielbesturing, luchtvering en rolstabilisatie samen. Dit systeem werkt realtime en verbetert zo het rijgedrag. Elektrische achterwielbesturing is een noviteit voor de Cayenne. Dit systeem heeft zich al bewezen in de 911 en de nieuwe Panamera. Het zorgt voor meer dynamiek in bochten en extra stabiliteit bij rijbaanwisselingen op hoge snelheid. Een bijkomend voordeel is de kleinere draaicirkel. De optionele luchtvering met driekamer-technologie zorgt ervoor dat de Cayenne uitermate sportief kan aanvoelen of juist zeer comfortabel.

Wereldprimeur: Porsche Surface Coated Brak met tungsten-carbide coating

In de Cayenne biedt Porsche voor het eerst PSCB (Porsche Surface Coated Brake) aan. De stalen remschijven zijn hierbij voorzien van een tungsten-carbide coating. Dit zorgt voor hogere frictiewaarden, terwijl slijtage en de afgifte van remstof worden verminderd.

Nieuw Sport Chrono pakket met PSM Sport

De sportiviteit van de nieuwe Cayenne komt onder meer tot uiting in het vernieuwde Sport Chrono pakket. De schakelaar op het stuur maakt het mogelijk om de gewenste set-up te selecteren: Normal, Sport, Sport Plus of een individueel instelbare modus. Door de centrale Sport Response knop in te drukken, worden de motor en de transmissie van Cayenne afgestemd op maximale prestaties. De PSM (Porsche Stability Management) Sport modus is ook inbegrepen.

Minder gewicht voor een lager verbruik en meer rijplezier

Net als de 911 en Panamera maakt de nieuwe Cayenne gebruik van een intelligente combinatie van aluminium en legeringen. Het exterieur is volledig van aluminium. De wagenvloer, de frontsectie en vrijwel alle onderstelcomponenten zijn van legeringen. Een technische highlight is de lithium-ion accu, die goed is voor een gewichtsbesparing van 10 kg vergeleken met de voorganger. Het leeggewicht van de Cayenne is teruggebracht van 2.040 tot 1.985 kg, terwijl de standaarduitrusting aanzienlijk is uitgebreid.

De nieuwe Cayenne is nu te bestellen bij Porsche Centrum Eindhoven en Porsche Centrum Maastricht en staat vanaf 3 december in de showroom. De prijzen:

Cayenne (250 kW/340 pk): €109.800,- (Inclusief BTW en BPM)

Cayenne (250 kW/340 pk): €65.019,- (Exclusief BTW en BPM)

Cayenne S (324 kW/440 pk): €129.100,- (Inclusief BTW en BPM)

Cayenne S (324 kW/440 pk): €79.399,- (Exclusief BTW en BPM)