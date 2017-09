Bovag-garantie op de schop

Volgens de bank doen de Bovag en de 6000 aangesloten garagehouders niet aan de regels en zijn feitelijk in overtreding. DNB vindt de garantie een verzekering omdat de garage een overeenkomst sluit en tegen betaling van een premie (in de verkoopprijs) een eventuele reparatie doet. Komt er geen schade, dan pakt de garagehouder extra geld.

De gevolgen voor klanten die de laatste maanden een auto met Bovag-garantie hebben gekocht, lijken mee te vallen. 'Wij en onze leden blijven achter de garantie staan tot er een alternatief is', zegt een Bovag-woordvoerder.

De klap is hard aangekomen bij de brancheclub, die het vooral van zijn garantie moet hebben. 'We kunnen niet meer doen wat we al vijftig jaar doen', zegt de woordvoerder in de krant het FD. De garantie bestaat sinds 1965. Komende week komt het bestuur van Bovag bijeen. Dan wordt waarschijnlijk het besluit genomen om via Bovemij een garantieverzekering aan te bieden.