Bezitter oldtimer moet vrijdag bolide weer verplicht 'ophokken'

Deze belachelijke maatregel werd in 2014 door het Kabinet in het leven geroepen om het rijden met een oude auto te ontmoedigen met het oog op het milieu. Maar eigenlijk werd de regeling destijds in het leven geroepen om de Staatskas te spekken.

Het Kabinet hoopte dat het Nederlandse-oldtimerpark goed was voor zeker 121 miljoen, maar dat werd slechts 50 miljoen. De opbrengst uit de belasting voor oldtimers levert de schatkist dus fors minder op dan aanvankelijk rekening mee werd gehouden door het ministerie van Financiën.

De 'ophokplicht' geldt voor voertuigen die rijden op benzine en die ouder zijn dan 26 jaar. Voertuigen ouder dan 40 jaar (ook diesels) mogen wel gewoon de weg op.