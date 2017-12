Slechts 38% automobilisten vindt elektrisch rijden interessant

Nog maar weinig consumenten zien een elektrische auto zitten. Op dit moment is 0,2 procent van het totaal aantal personenauto's in Nederland elektrisch, zo blijkt uit de eerste Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB.

In het nieuwe regeerakkoord is een belangrijke plek ingeruimd voor elektrisch rijden: kabinet Rutte III wil dat er vanaf 2030 geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die op fossiele brandstof rijden. Ook elders in Europa zijn de uitstootdoelstellingen aangescherpt.

Om de overgang naar elektrisch rijden de komende jaren mogelijk te maken, is het nodig dat de automobilist een weloverwogen keuze kan maken. Goede, objectieve informatie is daarbij van groot belang. De ANWB wil daar met deze monitor in voorzien. De monitor geeft inzicht in welke belemmeringen door consumenten nog worden ervaren om de overstap naar elektrisch rijden te maken. Die kunnen vervolgens gericht worden aangepakt.

De ANWB vindt dat elektrisch rijden een betaalbaar alternatief moet zijn voor iedereen. Dat levert de volgende standpunten op:

Financieel haalbaar voor iedereen

De elektrische auto moet financieel haalbaar zijn voor alle automobilisten. Daarvoor is het nodig dat zowel particuliere als zakelijke rijders gebruik kunnen maken van tijdelijke stimuleringsmaatregelen;

Er moet een dekkend (snel) laadnetwerk zijn in Nederland en Europa.

Concreet betekent dat: meer laadpalen in gemeenten en op het werk en voldoende snellaadpunten onderweg;

Er moet sprake zijn van maximale prijstransparantie 'aan de paal'. Automobilisten die elektrische rijden, moeten altijd weten wat de 'getankte' stroom kost.

De ANWB gaat de Monitor Elektrisch Rijden vanaf nu ieder jaar uitvoeren, "in de hoop dat de interesse toeneemt".