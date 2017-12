Soepel elektrisch rijden in Benelux

Nederlandse bezitters van een elektrisch voertuig rijden binnenkort beter door in België en Luxemburg. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft met haar collega’s in de Benelux afgesproken werk te maken van het simpel vinden van - en gemakkelijk en eenduidig betalen bij - elektronische laadpunten.

Van Veldhoven: “Je elektrische voertuig van energie voorzien zou net zo simpel moeten zijn als het opladen van je telefoon. Toch vragen mensen zich als ze lange afstanden moeten overbruggen af: ‘Zijn er in het buitenland wel voldoende oplaadpunten, kan ik er betalen met mijn Nederlandse pas en zijn de prijzen ongeveer gelijk’? Samen met België en Luxemburg zorgen we er nu voor dat dit in onze landen alvast helder is. Hopelijk volgt de rest van Europa snel.”

Voor het eerst drie aaneengesloten landen

België, Luxemburg en Nederland rijden voorop als het om elektrisch rijden gaat. Nu al rijdt 25 procent van alle plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen in de Europese Unie rond in de Benelux. 31 procent van alle laadpunten staat hier. Door de nieuwe afspraken zullen we de eerste drie aaneengesloten landen vormen waar door te laden met de eigen laadpas of app nu simpel elektrisch kan worden doorgereden.

Nieuwe auto’s zonder emissie

Elektrisch rijden is beter voor milieu en klimaat en helpt bij het halen van de Nederlandse doelstellingen op dit gebied. Vanaf 2030 mogen nieuwe auto’s in Nederland geen schadelijke stoffen uitstoten. In 2050 moet de CO₂-uitstoot ten opzichte van 1990 met 60 procent zijn afgenomen.

Nederland voorzitter Benelux-Unie

Staatssecretaris Van Veldhoven maakte de afspraken tijdens de Benelux Zero Emission Mobility Conference. Nederland is dit jaar voorzitter van de Benelux-Unie.