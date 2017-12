Premie autoverzekering verschilt flink door slechts een aantal factoren

Als je zelf een wagen hebt, dan weet je vast ook wel dat een autoverzekering verplicht is. Hier kan je niet onderuit. Maar als je even een rondvraag doet bij familie en vrienden, dan weet je dat niet iedereen hier hetzelfde bedrag voor betaalt. Er zijn verschillende factoren die het bedrag van de autoverzekering beïnvloeden. Hieronder daarover meer informatie.

Door het type van dekking van je autoverzekering

Hoe uitgebreider de verzekering voor je auto is, hoe meer je hiervoor betaalt. Dit betekent dan anderzijds ook dat je voor meerdere zaken verzekerd bent uiteraard. Wanneer je dan een ongeval zou hebben, dan wordt er meer gedekt door je duurdere verzekering. Kies je voor een basisverzekering, dan ben je verzekerd voor schade aan auto's die jij aanricht aan andere auto's. Hierbij ben je dus niet verzekerd voor de schade aan je eigen wagen. Vooral bij oudere wagens is dit handig.

Is je auto daarentegen tussen de 6 en de 10 jaar oud, dan kies je beter voor een basisverzekering + een beperkt cascoverzekering. Dit houdt dan in dat je nog extra verzekerd bent deze keer tegen diefstal, brand, inbraak, storm en ruitschade. Is je wagen daarentegen nog jonger, dan spreken we over een wagen van minder dan 5 jaar oud, dan is een allriskverzekering aangeraden. Hierbij ben je ook verzekerd tegen schade door vandalisme en door schade geleden door je eigen schuld.

Welke vorm van verzekering je kiest voor je wagen, zorgt er dus al voor dat je een ander bedrag betaalt voor je autoverzekering.

Aantal kilometers afgelegd per jaar

Ook het aantal kilometers je aflegt per jaar heeft zo zijn invloed op het bedrag dat je betaalt voor je autoverzekering. Dit is natuurlijk ook logisch. Hoe meer je rijdt per jaar, hoe meer kans je statistisch maakt op een ongeval. Dus: hoe meer kilometers je per jaar aflegt, hoe meer je zal betalen hiervoor.

Ook de wagen zelf heeft een invloed op het bedrag

Zware en snelle auto's worden zwaarder belast qua verzekering dan 'gewone' wagens. Dit komt door de veronderstelling dat snelle en zware auto's meer kans hebben om schade aan te richten, net zoals hierboven, mensen die meerdere kilometers afleggen per jaar. Omdat je meer kans hebt schade te lijden, betaal je hierdoor dus een hogere verzekeringspremie.

Postcode en huisnummer van je woonplaats

Dit lijkt misschien een vreemde, maar eigenlijk is het toch ook niet zo onlogisch: je postcode en huisnummer hebben wel degelijk een invloed op de premie de je betaalt. Wanneer je in een drukke omgeving woont, heb je nu eenmaal statistisch gezien een hogere kans op een ongeval of diefstal, vandalisme enzovoort. Verzekeringen redeneren als het volgt: wanneer hier meer risico voor bestaat, dan betaal je hier dus een hogere premie voor. Woon je dan in een klein dorpje, dan loop je dus statistisch gezien minder risico voor de maatschappijen en zal je dus minder geld betalen hiervoor.

Je leeftijd als bestuurder en aantal schadevrije jaren

Opnieuw vanuit dezelfde logica: jongere bestuurder hebben minder ervaring in het verkeer, dus maken statistisch gezien meer kans op een ongeval, dus zij betalen een hogere premie dan bijvoorbeeld hun ouders. Hoe kan dit dan ooit zakken? Wanneer je als bestuurder, ook als jonge bestuurder, enkele jaren schadevrij hebt kunnen rijden, dan ben je voor de verzekeraar al eens iets kleiner risico om ongevallen te veroorzaken. Dit betekent dan dat je dan minder premie zal betalen hiervoor wanneer je dit kan aantonen. Je verzekeraar kan je hier vast meer informatie over verlenen over welke bedragen dit dan gaat en dergelijke. Heb je daarentegen schade geleden die niet jouw schuld is, dan kan je deze verhalen op de tegenpartij. Heel concreet betekent dit dat je niet achteruit gaat in schadevrije jaren, dus dat je niet plots een hogere premie zal betalen.

Wil je graag besparen op je autoverzekering?

Vind je dat je te veel betaalt voor je autoverzekering? Je autoverzekering vergelijken kan hierbij helpen. Probeer rekening te houden met bovenstaande tips en bekijk vergelijkingssites. Deze sites kunnen je concreet verder helpen.