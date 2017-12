Pas op met aankoop occasion met een 'mooi' laklaagje

Maar wat nog wel steeds wordt gedaan en wellicht net zo erg is, is dat vooral autohandelaren de laklaag zo behandelen alsof het lijkt dat het occasionnetje zo uit de fabriek komt rollen. Dat overkwam ook Piet Janssen die bij een autohandelaar in het Zuid-Hollandse Lekkerkerk een leuke tweedehands auto kocht. Janssen was blij met zijn aankoop totdat hij zijn auto voor een tweede keer een wasbeurt gaf. ''Ik geloofde mijn ogen niet. Vieze doffe lakplekken kwamen bovendrijven. Ik voelde mij letterlijk een oor aangenaaid''. Hij overweegt stappen.

Overal komen krassen naar voren

Maar Janssen is niet de enige gedupeerde. In diverse autoforums worden vele vragen gesteld van mensen die het zelfde is overkomen. Zo ook Van Vleppenstein uit Utrecht, hij stelt: ''Altijd als ik een tweedehands gekocht heb ziet de lak er perfect uit maar na 1 of 2 keer wassen komen alle kleine krasje tevoorschijn. Nu ook met de ramen, ze zagen er perfect uit maar na een wasbeurt zie je ook allemaal kleine krasjes. Hoe werkt zo'n occasion dealer die krasjes zo netjes weg voor de verkoop?''

'Illegale' poetspraktijken

Bij navraag bij een auto poetsbedrijf komt de redactie van BlikopNieuws.nl er achter welke lapmiddelen er schuil gaan achter de 'illegale' poetspraktijken. Zo worden auto's behandeld met speciale kleurwax of siloconen, zo vertelt Karla Kroes van Poetsbedrijf Auto Perfect. ''De auto's komen als nieuw uit de bus, maar na een paar keer wassen met een sopje komt de oorspronkelijke laklaag weer naar voren''. Kroes laat met klem weten zich niet met deze poetswanpraktijken bezig te houden. ''Wij laten onze klanten gewoon een krasje zien als deze er in zit''.

Aankoopkeuring

Ook bij de BOVAG is het verhaal bekend. Voorlichter Paul de Waal waarschuwt potentiële kopers dan ook om eerst een goed onderzoek te laten uitvoeren voor men overgaat tot een aankoop.

De Waal vindt dat autobedrijven ''geen knollen voor citroenen moeten verkopen''.

''Wanneer het een koper overkomt die een auto heeft gekocht bij een aangesloten BOVAG-bedrijf, dan kunnen zij bij ons terecht. Wanneer een dergelijke auto bij een niet BOVAG- aangesloten autohandelaar is gekocht, dan kunnen gedupeerden beter contact opnemen met hun rechtsbijstand wanneer de handelaar niet van plan is om de schade op te lossen''.

De bedrijven die dit doen zijn volgens De Waal niet transparant.

Stop deze vorm van oplichting

Onze redactie roept de autobranche op, om net als bij het terugdraaien van de tellerstand, hier werk van te maken. Kopers kunnen bij aankoop van een occasion namelijk niet door de wax laag heen kijken en belanden zo onnodig in een juridisch getouwtrek.

