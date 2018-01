Verkoop auto's in 2017 gestegen

Conform de prognose van BOVAG en RAI Vereniging (415.000) is de verkoop van nieuwe auto's in 2017 opgekrabbeld. Werd in 2016 nog een dieptepunt bereikt met 382.514 registraties, in 2017 stopte de teller bij 414.538 exemplaren, een stijging van 8,4 procent. Dat blijkt uit de officiële registratiecijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

In de laatste maand van 2017 werden 17.528 nieuwe auto's op kenteken gezet, een daling van 50,1 procent ten opzichte van december 2016. Deze daling is te wijten aan het ontbreken van grote fiscale veranderingen rond de jaarwisseling, die de afgelopen jaren de verkoopcijfers van de maanden december en januari sterk kleurden.

De verkoopstijging over heel 2017 is volgens BOVAG en RAI Vereniging toe te schrijven aan de opleving van de Nederlandse economie. Belangrijker nog dan die stijging is het feit dat de Nederlandse automarkt in 2017 in rustiger vaarwater belandde, aangezien er een eind kwam aan de ingrijpende fiscale wijzigingen die steevast rond de jaarwisseling voor schokeffecten zorgden en waarbij voornamelijk de bijtellingsregels bepaalden welke merken en modellen in een bepaald jaar succesvol waren. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat de stijging van de autoverkoop in 2018 zal doorzetten. De prognose van de twee brancheorganisaties voor 2018 luidt 430.000 nieuwe personenauto’s.

Het best verkochte model van 2017 is de Renault Clio. Vorig jaar was dat de Volkswagen Golf. Het bestverkochte merk van 2017 is Volkswagen, net als in 2016.

De bestverkochte merken in 2017:



-Volkswagen: 42.966 stuks (marktaandeel 10,4%)



-Renault: 40.729 (9,8%)



-Opel: 34.808 (8,4%)



-Peugeot: 31.094 (7,5%)



-Toyota: 24.061 (5,8%)

De bestverkochte modellen in 2017:



-Renault Clio: 11.780 stuks(marktaandeel 2,8%)



-VW Golf (incl. Sportsvan): 11.146 (2,7%)



-VW Up!: 10.851 (2,6%)



-Opel Karl: 9.907 (2,4 %)



-Kia Picanto: 9.625 (2,3 %)

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)