Land Rover kan het niet laten: Defender Works V8

Land Rover introduceert de Defender Works V8. Het betreft de snelste en krachtigste Defender die ooit door de Britse fabrikant gebouwd is. De gelimiteerde high-performance uitvoering - waarvan Land Rover slechts 150 exemplaren produceert - markeert de zeventigste verjaardag van het merk in 2018.

De Land Rover Defender Works V8 is een eerbetoon aan de krachtige motoren in zowel de Series III Stage 1 V8 uit 1978 als daaropvolgende Defenders, waaronder de 50th Anniversary Edition: een gewilde auto onder liefhebbers en verzamelaars.

De Defender Works V8 is de krachtigste en snelste versie die Land Rover ooit gebouwd heeft. De atmosferische 5,0-liter V8-benzinemotor levert 298 kW (405 pk) vermogen en 515 Nm koppel (standaard Defender leverde 122 pk en 360 Nm). De Defender Works V8 accelereert in slechts 5,6 seconden (90 Station Wagon) naar 96 km/uur en haalt een begrensde topsnelheid van 170 km/uur

V8-aandrijflijn

De V8-aandrijflijn verschijnt in 150 speciaal geselecteerde en ontwikkelde Defenders voor de 70th Edition, aangevuld met een automatische achttraps ZF-transmissie met sportmodus, opgewaardeerde remmen en gewijzigde wielophanging (veren, dempers en anti-roll bars). Ook exclusieve 18-inch Sawtooth-lichtmetalen wielen en 265/65 R18 all-terrainbanden behoren tot de standaarduitrusting.

Er is keuze uit acht exterieurkleuren, waaronder twee lakken met satijnfinish. Voor het nodige contrast werkt Land Rover het dak, de wielkastranden en de grille af in Santorini Black. De deurgrepen, tankdop en Defender-motorkapbelettering zijn van gefreesd aluminium. Twee andere highlights zijn de LED-koplampen. Het dashboard, de deurpanelen, dakbekleding en Recaro-sportstoelen zijn bekleed met hoogwaardig Windsor Leather. Land Rover Classic’s eigen Classic Infotainment System is ook inbegrepen.

150.000 pond

De verkoop van de Defender Works V8 - verkrijgbaar als 90 of 110 wielbasis - verloopt direct via Land Rover Classic. In het Verenigd Koninkrijk start de prijs van de 90-versie bij 150.000 pond. Een geselecteerd aantal high-performance upgrades, geïnspireerd op de Defender Works V8, wordt binnen afzienbare tijd voor verkoop aangeboden door Land Rover Classic, waaronder powerupgrades voor de TDCi-dieselmotoren, fast-road wielophanging en krachtige remkits.

V8 DEFENDER GESCHIEDENIS

·Een V8 in de Land Rover Defender en zijn voorvaders vindt zijn oorsprong in de Series III Stage 1 V8 uit 1979. De 3,5-liter Rover V8 met carburateur produceerde 66 kW (90 pk).

·De 3,5-liter Rover V8-motor uit de Series III Stage 1 V8 werd ook gebruikt in de Land Rover One Ten uit 1983 en Ninety uit 1984, maar in die modellen leverde de V8 een vermogen van 83 kW (113 pk) en vanaf 1987 zelfs 99 kW (135 pk).

·Voor de Defender 90 en 110 in North American Specification (NAS) uit 1992 verscheen een 134 kW (182 pk) sterke 3,9-liter-versie met injectie van de Rover V8, samen met een viertraps automaat.

·In 1998 installeerde Land Rover de 140 kW (190 pk) sterke 4,0-liter V8 met injectie - bekend uit de tweede generatie Range Rover - in een gelimiteerde serie van de 50th Anniversary Defender 90’s, gekoppeld aan een viertraps automaat.

·De atmosferische 5,0-liter in de Defender Works V8 is de eerste officiële V8-versie van de Land Rover Defender sinds 1998.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)