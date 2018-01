Tegen 35% van de dagwaarde kun je in deze toppers rijden in 2018!

Vandaag de dag gaat het nog maar om een tarief, dit tarief veranderd echter wanneer er elektrisch geleased wordt. Een elektrische leaseauto kent een bijtelling van 4%. Om deze bijtelling te vermijden kan er gekozen worden om niet privé te rijden met de leaseauto. Houdt de kilometerregistratie goed bij en je hoeft in zijn geheel geen bijtelling meer te betalen. Naast deze twee opties kun je als ondernemer ook een auto van de zaak hebben en hier ook onder privéomstandigheden rijden.

Eigenlijk moet hier ook bijtelling voor worden betaald, kies je echter voor een zogenaamde ‘youngtimer’ dan kan dit vermeden worden. Een youngtimer is een auto ouder dan 15 jaar. Voor deze auto’s geldt een andere regeling. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de auto goed rijdt, kijk daarom naar de modernste modellen onder de youngtimers. De volgende 5 modellen vieren volgend jaar (2018) hun 15 jarig bestaan.

Opel Signum

Vijftien jaar gelden verloor Opel vrij snel een groot marktaandeel, met als gevolg dat de opvolger van de Omega uitbleef. Om deze leegte te vullen bracht Opel het volgende model op de markt: de Opel Signum. Dit model had een ruim interieur en een bredere wielbasis dan de overige Vectra’s. Het interieur van deze auto zit vol met vakjes en bakjes waar je van alles in kwijt kunt. Het model was echter geen groot succes, ook al was het een prima auto om in te rijden. Wanneer je een ruime auto zoekt met veel kofferbak ruimte en een grote achterbank, dan is dit de perfect match voor jou.

Welke uitvoering kun je het beste kiezen?

Er kan het beste voor een 2.2 uitvoering gekozen worden, de diesel versie van dit model kan beter vermeden worden. Deze versie maakte veel lawaai en was soms erg traag.

Wat kost dit model?

Deze modellen van Opel kun je voor een prijs van ongeveer €5000 verwachten.

Audi A3

Voor wie op zoek is naar een wat luxer model is de Audi A3 een prima uitkomst. Het is een van de eerste Volkswagenfamilies die een nieuw platform toegewezen kreeg. Dit nieuwe platform verbeterde de rijeigenschappen enorm. Dit model is vooral geschikt om veel kilometers te maken, de onderhoudskosten zullen bijna altijd betaalbaar blijven. Ook kan de restwaarde technisch gezien nog wat opleveren.

Welke uitvoering kun je het beste kiezen?

Het wordt aangeraden om de originele versie van dit model te kiezen. Het interieur is prima en de instappers van de motoren zijn in dit model erg bedrijfszeker.

Wat kost dit model?

De prijs van dit model ligt tussen de €5000 en €6000.

Saab 9-3 Cabriolet

Dit bijzondere model heeft een erg sportieve uitstraling. Auto’s van dit model zijn vaak op enkele tientallen meters afstand al te herkennen. Van alle generaties is de derde versie veruit het beste. De tweede generatie had problemen met een erg torderende chassis. Toen dit naar bovenkwam is dit in de daaropvolgende generatie verbeterd. Daarnaast is het kwaliteitsniveau in opvolger verbeterd.

Welke uitvoering kun je het beste kiezen?

Er wordt aangeraden om de 2.0T versie te kiezen, het gaat hier echter wel om een automaat. Ga je liever voor een handgeschakelde auto? Dan is de 1.8T ook een prima keuze.

Wat kost dit model?

Voor dit model moet je rekening houden met een prijs van ongeveer €9000.

Alfa Romeo GT

Deze Alfa Romeo is een plaatje op zich! Dit model heeft een erg sportieve uitstraling en is eigenlijk ontworpen door Bertone als een coupé gebaseerd op de 147. Het model is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik en het rijden van vele kilometers. Het model heeft echter wel een krappe kofferbakruimte en een niet al te grote achterbank. Verder doet het model zijn naam echt eer aan.

Welke uitvoering kun je het beste kiezen?

Wat betreft dieselauto’s is de 1.9JTD de soepelste en de meest zuinige. Wat betreft de benzinevariant, kun je het best gaan voor een 3.2V6. Dit model is echter helemaal niet zuinig als het gaat om brandstofverbruik, maar de prestaties sluiten goed aan bij het model. Net als bij de Audi A3 is ook de technische restwaarde van het model erg interessant.

Wat kost dit model?

Voor de V6 betaal je op dit moment een bedrag van ongeveer €10.000, de overige modellen kun je echter al voor ongeveer €4000 bemachtigen. TIP: lees het aankoopadvies voor de aanschaf van dit model!

BMW 545i

Het BMW E60 volgde de E39 op, dit was helaas geen heel groot succes. Het rijgedrag van de auto was niet goed uitgebalanceerd en het uiterlijk van het model was controversieel. Dit lag vooral aan de banden (run-flats) die vroeger niet zo gemoderniseerd waren als dat ze nu zijn. Banden kunnen natuurlijk vervangen worden. Een setje nieuwe banden en je hebt een erg moderne en goed rijdende auto.

Welke uitvoering kun je het beste kiezen?

Dit is afhankelijk van het aantal kilometers die je acht te maken. Ben je van plan veel kilometers te maken? Dan kun je het beste kiezen voor de 530i. Maak je maar weinig kilometers? Kies dan voor de 530d.

Wat zijn de kosten van dit model?

Deze modellen van BMW kun je voor ongeveer €5000 in handen krijgen. Voor een mooi 530 die minder dan twee ton op zijn klok heeft staan moet je denken aan een bedrag tussen ongeveer €7000 en €10.000.

