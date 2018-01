Range Rover SV Coupé met verfijnd interieur

De tweedeurs Range Rover SV Coupé verwijst met zijn opvallende design naar de oorspronkelijke Range Rover – die in 1970 ook als tweedeursauto op de markt kwam – maar is tegelijkertijd zeer eigentijds modern vormgegeven.



Gerry McGovern, Land Rovers Chief Design Officer, vertelt: 'The Range Rover SV Coupé is a highly compelling design with peerless refinement and uncompromised sophistication from its breathtaking exterior proportions to its sumptuous, beautifully appointed, interior. This is a vehicle that will resonate on an emotional level.'



De foto toont dat ambachtelijk vakmanschap en moderne technologie voor een zeer verfijnd interieur zorgen. De afwerking is van ongekend hoog niveau, de toegepaste materialen voelen zeer luxueus aan en de sfeer in het interieur is licht en eigentijds. De aandacht voor detail is aan alles af te zien.



Land Rovers Design-afdeling en Special Vehicle Operations hebben de Range Rover SV Coupé samen ontwikkeld. De auto wordt met de hand gebouwd in het SV Technical Centre in Ryton-on-Dunsmore (Warwickshire, Verenigd Koninkrijk). De productie blijft beperkt tot 999 exemplaren, die wereldwijd worden aangeboden.



