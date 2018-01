Nu al 100.000 orders voor nieuwe Opel Insignia

De nieuwe Opel Insignia biedt keuze uit viercilinder benzine- en dieselmotoren met turbo, met een cilinderinhoud van 1,5 tot 2,0 liter en in combinatie met een handmatig te bedienen zesversnellingsbak of automatische zes- of achttrapstransmissies. De sterkste benzine- en dieselmotoren worden aangeboden in combinatie met vierwielaandrijving en een innovatief torque vectoring-systeem.

Hightech voorzieningen

De Insignia garandeert bescheiden gebruikskosten ten opzichte van de concurrentie en klanten profiteren van talloze hightech voorzieningen, zoals Opel Eye assistentiesystemen, adaptieve cruisecontrol (dat automatisch de snelheid aanpast aan de voorligger en de ingestelde afstand bewaart), IntelliLux LED-matrixverlichting (die zich automatisch aanpast aan de verkeerssituatie) en ergonomische stoelen die zijn gecertificeerd door Duitse rugspecialisten (AGR). Negen van de tien nieuwe Insignia’s die tot op heden zijn besteld, zijn voorzien van het optionele Navi 900 IntelliLink-infotainmentsysteem met geïntegreerd 8-inch touchscreen. Navi 900 IntelliLink is compatible met Apple CarPlay. Iedere Insignia

beschikt over OnStar, waardoor je 24/7 in contact bent met een persoonlijke assistent en kunnen de smartphones aan boord verbinding maken met de krachtige 4G/LTE wifi-hotspot in de auto.

Onderscheidingen

De populariteit van de nieuwe Insignia is ook af te lezen in de nationale én internationale media. Het model sleepte al diverse prestigieuze onderscheidingen in de wacht, en ook in verschillende vergelijkingstests door automagazines in Europa overtuigt de Opel Insignia op allerlei fronten. Inmiddels heeft het nieuwe model al 23 vergelijkingstests gewonnen, waaronder vier in Duitse bladen (Autostraßenverkehr 27 juli en 20 september, Auto Zeitung 26 juli, Auto Bild 4 augustus) en drie overwinningen in Nederlandse titels (AutoWeek 29/17 en online op 21 juli, AutoVisie 6 juli).

