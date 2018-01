VW staat opnieuw voor aap na uitlaatgasproeven met levende apen

De 'dieselgate' voor het Duitse Volkswagenconcern heeft een macabere nieuwe wending gekregen nu is gebleken dat Volkswagen in de Verenigde Staten dierproeven heeft laten uitvoeren waarbij apen urenlang uitlaatgassen van VW-dieselauto's moesten inademen. Dit hebben Amerikaanse media gemeld.

Excuses

De dierproeven werden al in 2014 gehouden maar kwamen onlangs aan het licht. Volkswagen heeft excuses aangeboden voor dierproeven. 'We zijn ervan overtuigd dat de gekozen wetenschappelijke methode fout was en verontschuldigen ons voor het wangedrag', zo liet het Duitse autoconcern in een verklaring optekenen.

Tekenfilms

De test met de apen moest aantonen dat de nieuwe VW-dieselauto's veel minder vervuilend zijn dan oudere Kevers. De Amerikaanse onderzoeker Jake McDonald liet in het onderzoek naar de tests optekenen dat de apen vier uur lang in een luchtdichte ruimte werden gezet en de uitstoot van de dieselauto's inademden. De apen kregen tijdens de tests tekenfilms te zien om ze rustig te houden. 'Daar keken ze graag naar', had McDonald verklaard.

Test bleek 'waardeloos'

Volgens de onderzoekers zouden de apen geen blijvende schade hebben opgelopen. Bewijs dat de modernere diesels schoner zouden zijn werd met deze dierproeven overigens niet geleverd. Ook BMW en Daimler-Benz maakte gebruik van de tests en financierden deze samen met Volkswagen.

