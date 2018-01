Jaguars I-PACE belooft laden binnen 45 minuten

De uiterst sportieve prestaties en praktische gebruiksmogelijkheden van een SUV maken van de Jaguar I-PACE de perfecte auto om zowel de kinderen naar school te brengen als voor de ritten van en naar het werk, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt.

De Jaguar I-PACE is getest onder extreme omstandigheden, op allerlei soorten ondergrond. De auto is bestand tegen de arctische omstandigheden in en rond Jaguar Land Rovers testcentrum in het Zweedse Arjeplog, waar winterse temperaturen tot wel -40 °C voorkomen.

Pre-conditioning

De berijders van de Jaguar I-PACE kunnen voorafgaand aan de reis de accu van de auto opladen aan het hoofdstroomnetwerk en tegelijk het interieur van de auto op temperatuur brengen. Dit zogenoemde 'pre-conditioning' als de auto nog aan de laadkabel staat, bespaart het stroomgebruik uit de accu zodat de actieradius optimaal is, evenals de prestaties en het comfort in de auto – ongeacht of het buiten extreem koud of warm is. Het instellen van de gewenste laad- en pre-conditioning-tijdschema's kan zowel in de auto met het geïntegreerde InControl-system worden gedaan als op afstand met de smartphone-app. Het is even eenvoudig als het instellen van een wekker.

