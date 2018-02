Hyundai presenteert ’s werelds eerste zelfrijdende waterstofauto

Het is voor het eerst in de wereld dat een praktijkdemonstratie met waterstofauto’s met Level 4 autonome rijtechnologie is voltooid. De succesvol uitgevoerde praktijkdemonstratie brengt Hyundai weer een stap dichter bij de introductie van commerciële autonome rijsystemen.

Autonoom rijden wordt nu vooral gedemonstreerd met beperkte snelheden en op kleinere, vaak afgesloten trajecten van wegen. Hyundai heeft voor het eerst een praktijkdemonstratie met Level 4 autonoom rijdende auto’s voltooid waarbij over langere afstanden snelheden werden bereikt van 100 tot 110 km/uur: de maximumsnelheid op Koreaanse snelwegen.

In totaal namen vijf auto’s deel aan de praktijkdemonstratie, waaronder drie voertuigen gebaseerd op de nieuwe generatie brandstofcelauto Hyundai NEXO die in maart in Korea in de verkoop gaat en in de zomer van 2018 ook in Nederland beschikbaar is. De twee andere auto’s waren Hyundai’s Genesis G80, eveneens uitgerust met Level 4-technologie. Alle voertuigen waren voorzien van 5G-netwerktechnologie om optimale connectiviteit onderweg te garanderen.

De praktijkdemonstratie ging van start in Seoul. De bestuurders van de auto’s activeerden de autonome rijmodus door de knoppen ‘CRUISE’ en ‘SET’ op het stuurwiel ingedrukt te houden. Direct daarna begon de 190 kilometer lange reis naar Pyeongchang. Het wisselen van rijstrook, het uitvoeren van inhaalacties en zelfs het rijden door tolpoortjes: alles verliep probleemloos. De prototypes gingen op in de natuurlijke flow van het verkeer.

Hyundai werkt samen met Aurora Innovation, wereldleider op het gebied van technologie die autonoom rijden mogelijk maakt, aan het realiseren van ‘mobiele vrijheid’. Het doel is om rond 2021 Level 4 autonoom rijdende Hyundai’s gefaseerd commercieel in te zetten.

