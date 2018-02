Land Rover Defender blijft erg gewild, maar wordt schaars

Wereldwijd blijven de prijzen van de iconische Land Rover Defender oplopen. Kocht men zo'n 10 jaar geleden een tweedehands Defender uit 1986 op benzine voor een kleine 3000 euro, nu moet men voor dezelfde auto in goede conditie al snel 16.000 tot 35.000 euro neertellen en dan spreken we nog maar niet over een compleet geprepareerde Defender.

In 2016 rolde in Groot-Brittannië de laatste Defender van de band en sindsdien wordt de Defender wereldwijd schaarser. Autohandelaren in ons land kunnen bijna niet meer aan knappe tweedehands komen, omdat veel particulieren bezitters de auto's 'ophokken' en de 4x4 reus meer gaan zien als een leuke 'oudedagsvoorziening'.

Land Rover werkt aan een nieuwe generatie van de Defender, die begin 2019 op de markt moet komen. Die auto krijgt de nieuwste techniek, een retro design en dezelfde terreinkwaliteiten. In 2011 liet het merk al een voorproefje zien met de DC100 Concept. Toch kan men bij Land Rover zelf de 'retro' Defender niet écht loslaten. Vorige maand besloot men de lopende band toch maar weer op te starten en 150 speciale exemplaren te gaan bouwen. Het gaat om de Defender Works V8. Goedkoop wordt deze driedeurs niet. De prijs is vanaf 150.000 euro. Of dit de laatste Defenders worden?

Nieuwe 'Defender' fabriek

Als het aan miljardair Jim Ratcliffe, CEO van Ineos ligt is het einde van de Defender nog niet in zicht. Ratcliffe is een Defender liefhebber en heeft, nadat Land Rover in 2006 besloot te stoppen met de bouw van de Defender, vergaande plannen om zelf een Defender te gaan bouwen. Inmiddels wordt gekeken naar een geschikt terrein in de Groot-Brittannië voor een nieuwe fabriek. Als alles meezit, kan in 2020 de 'Defender' weer van een andere band rollen.